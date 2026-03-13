Dos visitantes disfrutan del banco gigante de Burón, un curioso mirador que se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados de la montaña oriental leonesa.@gallegoviajero//@elbaulderaquel

La montaña oriental leonesa guarda algunos de los paisajes más impresionantes de la provincia. Entre valles verdes, pueblos de piedra y montañas que cambian de color según la luz del día aparece un rincón que está despertando cada vez más curiosidad entre quienes recorren esta zona cercana a Riaño.

En el pequeño pueblo de Burón, una instalación tan simple como llamativa se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados del entorno: un banco de tamaño gigantesco situado en un mirador natural sobre el valle.

El banco gigante de Burón destaca por su tamaño desproporcionado, diseñado para que quienes se sientan en él perciban el paisaje desde una escala diferente, casi como si fueran niños frente a un objeto gigante. La sensación recuerda a la de un niño frente a un objeto enorme, una experiencia curiosa que invita a detenerse unos minutos a observar el entorno.

El lugar elegido para instalarlo ofrece una panorámica abierta sobre la montaña oriental leonesa, una zona donde el paisaje mezcla bosques, praderas y cumbres que forman parte del entorno del Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre.

Sentarse en este banco permite contemplar el valle desde una perspectiva distinta, con la sensación de estar suspendido sobre el paisaje.

Con el paso del tiempo, el banco se ha convertido en una pequeña atracción para quienes visitan la zona de Riaño o recorren la montaña oriental leonesa. Muchos viajeros se acercan hasta Burón para subir hasta este mirador y hacerse una fotografía con el paisaje de fondo.

La visita suele completarse con un paseo por el propio pueblo, uno de los más tranquilos de la zona, o con rutas por los senderos cercanos que recorren el entorno natural de la montaña. Una opción es completar la jornada con la visita al columpio gigante de Lario.

El banco gigante demuestra cómo un elemento sencillo puede transformar un punto del paisaje en una parada obligada para quienes buscan rincones curiosos y vistas espectaculares en la provincia de León.