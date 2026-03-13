Valdevimbre: nuevas rutas entre viñedos

Hay lugares que se conocen con el paladar, pero que se quedan grabados en la retina cuando se caminan. Valdevimbre, templo indiscutible de la gastronomía leonesa, quiere romper esa tradición de «ir, comer y marcharse». El Ayuntamiento, encabezado por su alcalde Ángel María Cueto, ha puesto en marcha un ambicioso plan para que los visitantes descubran que, más allá de sus famosas cuevas y bodegas, existe un paisaje vivo que merece ser recorrido sin prisas.

Con siete restaurantes de carta generosa y ocho bodegas que son el corazón de la DO León, Valdevimbre ya es un referente. Sin embargo, el objetivo ahora es ofrecer un plan completo de «escapada». «Queremos provocar que la gente que dice que conoce Valdevimbre, pero se va enseguida, lo conozca de verdad a través de su paisaje», explica Cueto. La estrategia es clara: si vienes a una cata o a comer, ahora tienes motivos para quedarte un poco más.

Las variedades de viñas se distinguen en el campo.RAMIRO J.LOPEZ LOBATO

Para ello, la Escuela Taller está ultimando la preparación de cuatro rutas que prometen ser un bálsamo para los sentidos. Tres de ellas son de senderismo y ofrecerán entre 5 y 7 kilómetros al caminante, ideales para completar en poco más de una hora. Recorrerán parajes emblemáticos como el Valle de Santiago, el Valle Gudín y el Monte de Pobladura.

La cuarta es una ruta ciclista Interpueblos. Un recorrido de unos 28 kilómetros que conecta las siete localidades del municipio, pensado para disfrutar del pedal entre arroyos como el del Pradón.

Frente a la creencia de que el senderismo es exclusivo de la montaña del norte de León, el alcalde reivindica con orgullo la belleza del sur leonés. «En León tenemos montañas preciosas, pero aquí se puede disfrutar de una caminata asequible entre viñedos de Albarín, Verdejo o Prieto Picudo», señala.

Para que la experiencia sea redonda, cada ruta contará con un tríptico explicativo al inicio y, lo más espectacular: miradores acondicionados a unos dos metros de altura. Estas plataformas permitirán a los visitantes efectuar la fotografía perfecta y obtener una visión extensa de kilómetros de viñas. Además, al ser zona Zepa (de protección de aves), el paseo se convierte en un safari fotográfico donde es fácil avistar perdices, codornices y liebres.

Uva Albarín para la elaboración de vinos blancos.Jesus F. Salvadores

La apuesta no es solo turística, es una cuestión de supervivencia. «Hay que hacer que la gente venga, porque si no, la España vaciada se vacía de verdad», reconoce Cueto con sinceridad. El plan incluye aprovechar el nuevo Centro Cívico Municipal, recientemente inaugurado, para sumar una programación cultural estable, con obras de teatro que den vida al pueblo durante todo el año.

El reto pendiente, admite el regidor, es fomentar la creación de pequeños hoteles o casas rurales, esa pieza que falta para que el turista pueda disfrutar de un «fin de semana largo». Mientras tanto, Valdevimbre sigue innovando. A su excelente vino se suman ya licores y vermuts artesanos elaborados en cuatro de sus bodegas, demostrando que la uva aquí no tiene límites.

Así que Valdevimbre no solo se sienta a la mesa; ahora se calza las botas y coge la bicicleta para demostrar que su historia, su paisaje y su gente tienen mucho que mostrar.

Nuevo Centro Cívico de Valdevimbre.RAMIRO

Este impulso renovador no solo busca llenar las horas del reloj, sino también generar empleo y dinamizar la economía local de forma sostenible. Para Ángel María Cueto, el mensaje es nítido: el sur de León tiene una identidad propia y poderosa que ofrecer, donde el susurro de los arroyos del Valle y el Pradón compiten en belleza con las cumbres del norte.

Con el tríptico en la mano y la cámara lista en lo alto de los nuevos miradores, el municipio se prepara para recibir a un nuevo perfil de turista que, tras deleitarse con un vino o un licor artesano, decida perderse —y encontrarse— en el horizonte infinito de sus viñas. La diversificación se ha convertido en el mejor aliado de Valdevimbre para retener al visitante. Este abanico de posibilidades, sumado a la red de senderos que ya ultiman los alumnos de la Escuela Taller, pretende asentar un modelo turístico de calidad que genere empleo estable y permita habitar y sentir esta tierra.