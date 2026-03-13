La Huerta de Don Pedro: Cuando el comer es un placer

La Huerta de Don Pedro es sin duda el mejor lugar para disfrutar de la buena mesa. Para almorzar o para cenar. No solo por la deliciosa propuesta gastronómica que sale de sus fogones. También por el lugar. Comer es algo más que disfrutar de un buen plato, es hacerlo de un ambiente ideal para que la experiencia sea lo más gratificante. Y eso lo tiene este restaurante sidrería ubicado en Valencia de Don Juan.

Con Francisco Cabañeros «Paco» al frente, este establecimiento abre cada día sus puertas de 12.00 a 00.00 horas (los jueves lo hace una hora antes, a las 11) a la mejor gastronomía tradicional, con materias primas de primera calidad y el toque profesional en cada elaboración.

RAMIRO

Y de ahí a la mesa. Ahí también radica parte de la esencia de La Huerta de Don Pedro. Un lugar en el que el comensal puede encontrar diferentes ambientes en sus espacios para el buen yantar. Empezando por la barra y continuando en el lugar, mejor dicho, lugares en los que degustar de una suculenta propuesta culinaria. Un comedor interior con capacidad para 60 personas y uno exterior (cubierto y climatizado) cuyo aforo se va a las 90 abren un abanico e posibilidades. Al igual que su terraza.

Tampoco falta el parque infantil para niños al que se pueda acceder por el comedor exterior. Todo para que nadie se quede sin degustar las maravillas gastronómicas de La Huerta de Don Pedro. A nivel individual, en pareja, en familia, con amigos y en grupo (la opción de eventos también es posible siempre que se adapten al aforo).

Comer es así un placer de lo más cómodo y sensorial en un establecimiento que se ha ganado merecidamente una excelente fama. Y es que nada queda al azar. Todo está cuidado al más mínimo detalle para que comer sea un placer.

En el mejor escenario y también con una amplia y deliciosa oferta gastronómica.

Su oferta cuenta con un menú del día en el que entre su variedad para todos los gustos siempre hay espacio para un plato de cuchara y una ensalada fresca con productos de temporada, y cuatro segundos, abiertos a carne y pescado, más postres de la casa.

El fin de semana también tiene cabida en este caso con una propuesta con unas creaciones más elaboradas en las que tienen acomodo el lechazo, el entrecot o la merluza al horno con patata panadera. La tentación se amplía con una carta con especialidades como los chipirones fritos o a la plancha, el pulpo a la gallega y a la brasa con caramelo de pimentón, los guisos leoneses de callos, mollejas y oreja de cerdo o el rodaballo fresco al pil-pil.

Dirección: Calle Miguel de Zaera, 1. Valencia de Don Juan Teléfono: 987 751 521