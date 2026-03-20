Bar El Altar: Sabores de la buena cocina

ÁNGELOPEZ El bar El Altar abre cada día sus puertas a la más deliciosa gastronomía. En pleno Casco Antiguo de León con una propuesta que es todo un placer para el paladar y el estómago.ÁNGELOPEZ

Su nombre lo dice todo y resume lo que te vas a encontrar una vez abres la puerta y entras en su interior. El Altar tiene esas cosas, el de resumir en cada propuesta que sale de su cocina la esencia de la mejor gastronomía de León. Para picar, comer o cenar. Cualquier momento es bueno, desde el desayuno hasta la última comida del día.

De la mano de Martín Méndez este establecimiento ubicado en pleno Casco Antiguo de León, entre las calles Plegarias y Platerías, ofrece al comensal platos que se derriten de gusto en el paladar.

ÁNGELOPEZ

La especialidad en propuestas culinarias de la tierra tampoco se olvida de otros gustos. El cliente es lo primero y junto a las delicias que salen de su cocina y fogones se une un trato exquisito.

Para disfrutar tanto en el interior como en la terraza. En pleno barrio Húmedo de león.

Abierto todos los días del año con un horario que va desde las 8.30 horas hasta las 16.00 y de las 19.00 a las 24.00, los viernes, sábados y domingos el establecimiento no cierra al mediodía e incluso los viernes y sábados amplía su jornada hasta la una de la madrugada. Tiempo suficiente para degustar y chuparse los dedos coloquialmente hablando con su tomate con ventresca, revuelto de langostinos, callos, gambas al ajillo, croquetas artesanas, mollejas, anchoas del Cantábrico, pulpo a la gallega, setas... En la variedad está el gusto.

ÁNGELOPEZ

Y también en la preparación de cada plato y la calidad de cada producto con el que elabora. En una tierra como León tampoco pueden faltar los embutidos. Desde el jamón al chorizo pasando por el salchichón y la cecina Reserva.

Y para que el gusto sea el máximo un buen vino, una cerveza o un refresco.

En este tiempo de Semana Santa tampoco hay que pasar de largo y olvidarse de la deliciosa limonada.

Desayunos para cargar las pilas al día de la forma más sabrosa, comidas y cenas, pero también a media mañana o de picoteo por la tarde, cualquier momento es bueno para disfrutar de sus deliciosas sugerencias culinarias que ofrece el bar El Altar, el mejor lugar para disfrutar de la quintaesencia de la gastronomía en León. Tres décadas de vida lo avalan.

Eso sí, para comprobarlo nada mejor que acercarse a la calle Plegarias, abrir la puerta y entrar a su interior. Allí ese altar de la buena mesa, de la más deliciosa, tiene guardado un sitio para cada comensal. Buen provecho para comensales habituales, turistas y todo aquel que desee disfrutar de los mejores sabores.

Dirección: Calle Plegarias, 10. León Teléfono: 987 031 028