Corullón y el don de los cerezos en flor

Corullón, Horta, Cadafresnas, Dragonte, Hornija, Melezna, Viariz y Villagroy están a punto de destapar la primavera en el Bierzo. El municipio de Corullón sigue siendo el mejor de la comarca y de toda la provincia para celebrar un cambio de ciclo que, sobre su suelo, lo marcan los cerezos en flor. Desde los últimos días de este mes de marzo y durante todo abril, la floración cambia el ritmo de estos pueblos y acelera la alegría y el bienestar con tan solo asomarse a la ventana, invitando a pasear a la sombra del románico, entre tierras del cultivo y desde uno de los miradores más extraordinarios de la minifundista pero rica región berciana.

Como cada año, el Ayuntamiento de Corullón ha elaborado un calendario estimativo en el que marca los días centrales de la floración de los cerezos y el grado de intensidad de las flores en función de la localidad; así guía a quienes quieran disfrutar de este espectáculo natural. El manto blanco se extiende antes por Corullón Hornija, estos días aun de manera incipiente.

Será, aproximadamente, a partir del día 30 cuando empezará lo fuerte y la previsión es que entre los días 2 y 12 de abril, el apogeo sea máximo en esta pareja de pueblos. A medida que aquí se vaya perdiendo brillo, lo ganarán Cadafresnas, Dragonte, Hornija, Melezna, Viariz y Villagroy. En estos seis pueblos a más altura, el plato fuerte de la primavera se servirá a partir del 18 de abril y hasta el 27 del mismo mes, siempre y cuando la climatología no cambie la regla no escrita que ha marcado la costumbre.

Paisaje agrícola característico de este municipio.DL

Corullón se sabe privilegiado y su Ayuntamiento explota la dicha. Pero para sacar partido de algo, primero hay que trabajar y eso lo hace, con ganas, una administración local, con su alcalde Luis Alberto Arias a la cabeza, que apuesta firmemente por el campo y el incremento de cultivos autóctonos como los propios cerezos y otros que vinieron de fuera, caso de los kiwis. Dice el dicho que quien siembra, recoge y Corullón cumple bien esas palabras, cuidando de lo que tiene y apostando por crecer sobre un suelo rico del que ya salen dos de los mejores vinos del mundo.

La floración de los cerezos es un acontecimiento natural que Corullón convierte en fiesta, con un evento central al que llama la «Enxendra da Cireixa». Se celebrará el día 28 de este mismo mes, sábado, e incluye rutas comentadas entre cerezos en flor, talleres para adultos y también el público infantil, juegos tradicionales y gastronomía. La Ruta de San Martín será lo primero del día, con salida a las 9.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. A eso de las 11.00 horas, comenzarán dos talleres, uno con lanas y otro (infantil) de creatividad que lleva por título «Las abejas pintoras». También a las 11.00, se abrirá al público la exposición fotográfica «Aperos y labores tradicionales de nuestros mayores en el campo». Será en el local de la Asociación Agroalimentaria de Corullón.

Vista general de Corullón.DL

Comer y jugar centrarán la actividad de tarde de la «Exendra da Cireixa». Una muestra de repostería artesanal bajo las expertas manos del grupo «Arte Dulce» permitirá comprobar, entre las 16.00 y las 17.45 horas, cómo la cereza puede ser el gran protagonista de la mesa. Más tarde, a partir de las 17.00 y hasta las 19.00 horas, «AquiAventura» organizará, en la plaza del Ayuntamiento, juegos infantiles tradicionales y de paracaídas. Si el tiempo no lo permitiera, se trasladaría al local de arriba de la casa consistorial.

Todas las actividades organizadas requieren de inscripción previa. Los interesados pueden reservar su plaza poniéndose en contacto con el Ayuntamiento de Corullón a través de los números de teléfono 687 838 088 y 653 400 963. Así, podrán disfrutar de manera directa de un acontecimiento natural que también pueden vivir por su cuenta. Corullón abre sus puertas a todo aquel que quiera desconectar del gris de un invierno excesivamente lluvioso y reconectar consigo mismo en un paseo entre cerezos en flor que se huelen y se sienten.

Un cerezo en flor.DL

Cien hectáreas de cerezos en flor pone este municipio berciano a disposición de todos, entrelazados con excelentes exponentes del patrimonio románico, caso de las iglesias de San Esteban y San Miguel; el imponente castillo del siglo XV ligado a la historia del marquesado de Villafranca y rodeado de leyendas locales, viñedos y una mesa rica en todo. Eso y un balcón natural privilegiado que ofrece algunas de las mejores vistas panorámicas del Bierzo. Desde este punto elevado, se puede observar sin esfuerzo el valle del río Burbia y las viñas y castaños y el vestido blanco de la enxendra da cireixa que indica prosperidad y el final temporal del cielo encapotado.

Sería fácil recurrir al verso de Pablo Neruda («Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos») para profundizar en la faceta poética del acontecimiento de la floración; pero un paseo entre estos árboles frutales basta como poesía.