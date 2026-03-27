Valderas: pasión en la calle

Hay lugares donde el tiempo parece detenerse para dejar paso al espíritu, y Valderas, en el sur de León, es el escenario perfecto para ese reencuentro.

Esta primavera, la villa no solo abre las puertas de sus templos, sino que abre su alma para mostrar al visitante una de las tradiciones más hondas y respetadas de la provincia. La Semana Santa aquí no es solo un desfile de imágenes; es un abrazo colectivo, una herencia que se transmite de abuelos a nietos bajo el imponente cielo de la llanura.

Pasear por Valderas estos días es admirar un museo que cobra vida. La imaginería de la villa es, sencillamente, excepcional. Entre sus joyas destaca el imponente Cristo Yacente en Urna de Gregorio Fernández, del siglo XVII, que es articulado y protagoniza el Santo Entierro del Viernes Santo.

Valderas dispone de cinco coifradías.DL

No se queda atrás la Virgen Dolorosa, que con su amargura contenida emociona a quienes la ven pasar ante la fachada de Santa María del Azogue; o el Jesús Nazareno, el de la Concha o el Atado a la Columna. Son tallas que datan, en su mayoría, de los siglos XVI y XVII, épocas doradas donde la gubia de maestros que trabajaron a la sombra de grandes como Juan de Juni dejaron su impronta en estas maderas benditas.

Las procesiones comienzan este Domingo de Ramos, con la tradicional bendición de las palmas que inunda de luz la plaza, un preámbulo luminoso antes de que el silencio se adueñe de las noches, porque al caer el sol el Martes Santo, el aire se vuelve solemne con la Procesión del Triduo Pascual (22.00 horas), a la que sigue el Miércoles el rito de la penitencia como preludio de la madrugada más intensa, la de Jueves Santo (8.00 horas), cuando las cofradías de Jesús Nazareno, Santa Vera Cruz y Nuestra Señora del Carmen impulsan la Procesión del Vía Crucis.

La Virgen Dolorosa es portada a hombros de braceras.DL

El sonido de las cornetas y el rítmico golpe de los pies de los braceros marcan el paso de los misterios. A las 18.00 horas, se celebra la última cena y a las 22.00 horas se puede contemplar la Procesión de la Oración del Huerto.

El Viernes Santo, la Procesión del Encuentro y de los Pasos (12.30 horas), muy querida, recorre las calles valderenses. Es un día de gran devoción y tradición.

Las cofradías de la Santa Vera Cruz, de Jesús Nazareno, San Blas y Nuestra Señora del Carmen parten de San Juan por dos itinerarios diferentes para encontrarse en la cercana plaza de los Cestos.

Jesús se encuentra entonces con su Madre. Los niños intercambian flores y el silencio, solo se rompe con las cornetas y tambores, mientras los braceros del Nazareno se inclinan en reverencia a la Dolorosa para después subirlo «al cielo».

Por la tarde, el Santo Entierro (22.30 horas), un momento de una plasticidad casi mística donde el Cristo yacente parece descansar sobre el propio suelo de la villa. El broche de oro llega con la misa del Domingo de Resurrección, que devuelve la esperanza a los rostros de los vecinos bajo el repique de campanas que anuncia que la vida ha vencido.

Pero Valderas guarda secretos que solo el que se queda a observar descubre. Música, recogimiento, fervor.

Además, es imprescindible fijarse en la indumentaria de las cofradías, como la de la Vera Cruz, que mantiene viva la esencia de las antiguas hermandades de socorro.

Y, por supuesto, no se puede entender esta semana sin el paladar: el bacalao al estilo Valderas y las torrijas de miel son el refugio necesario para entrar en calor tras las largas horas de procesión.

Valderas invita este 2026 a ser algo más que espectadores. Invita a sentir el peso de la madera, el aroma del incienso y la calidez de un pueblo que cuida sus raíces con el mimo de quien sabe que custodia un tesoro eterno.

El latido de la Semana Santa valderense no se entiende sin el papel de sus cinco cofradías, verdaderas guardianas de un legado que sobrepasa lo religioso para convertirse en seña de identidad civil.

Jesús Nazareno, Santa Vera Cruz, San Blas, Nuestra Señora del Carmen y Santísimo Sacramento mantienen ese espíritu de hermandad que antaño servía de auxilio social y que hoy se traduce en un orden impecable bajo los capirotes.

Es emocionante observar cómo el relevo generacional se hace efectivo en cada procesión, con jóvenes que cargan con el mismo orgullo que sus antepasados, manteniendo viva la llama de una devoción que no entiende de modas y que se refugia en el silencio de los muros de San Juan o del Santuario de la Virgen del Socorro.

Ver la luz de los hachones bailar sobre la madera policromada por el casco urbano y las casonas blasonadas, es realizar un viaje en el tiempo donde el arte sacro deja de ser una pieza de museo para convertirse en una emoción compartida que eriza la piel de los presentes.

Es en estos pequeños detalles locales y los gestos que los hijos de la villa repiten de forma casi instintiva, lo que convierten al visitante en un invitado de honor, permitiéndole participar de una liturgia que es, ante todo, un acto de amor a la propia tierra.

Valderas se despedirá tras su semana de Pasión con la satisfacción del deber cumplido, sabiendo que sus magníficas tallas vuelven a la iglesia de San Juan Bautista y Santa María del Azogue, pero que su espíritu se queda vibrando en cada rincón de la villa hasta la próxima primavera.