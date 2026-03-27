Restaurante La Zíngara: Delicioso sabor en el Páramo

El Restaurante La Zíngara es todo un oasis gastronómico. En Santa María del Páramo. Abrir sus puertas, entrar y deleitarse con su variedad de propuestas culinarias es una sensación que se disfruta plenamente.

Cocina tradicional y vanguardista, porque ambos conceptos no tienen por qué estar enfrentados, son algunas de las sabrosas señas de identidad de un restaurante que abre sus puertas a una propuesta culinaria que cautiva. Y en los meses de verano con el aliciente de una terraza exterior acogedora y con mucha vida.

La Zíngara es mucho más que un restaurante.

Es una forma de entender la gastronomía a través de los fogones y todo lo que la rodea como esencia de vida, de abrir sus puertas a los placeres culinarios a todo el mundo con una variada propuesta de platos en los que la calidad es una seña de identidad incuestionable.

También su cuidado por la cocina tradicional que desde hace más de una década convive en perfecta armonía en este establecimiento hostelero con la vanguardista. En Santa María del Páramo La Zíngara se ha convertido en un lugar de referencia. Todo el año.

Y en verano además con escenarios al aire libre como su acogedora terraza, amplia y dispuesta a convertirse en un lugar para disfrutar de la gastronomía al aire libre. Un oasis en pleno Páramo en unos meses estivales en los que la vida pasa en muchos de sus aspectos por el aire libre. Y con escenarios como el que posibilita un restaurante que además incluye toques musicales para que la satisfacción sea plena.

Y todo con una carta culinaria que sale de sus fogones en la que no pueden faltar uno de sus platos más reconocidos y apreciados, las ancas de rana con ese toque picante, sus arroces con bogavante o carabinero o el «Ajo», plato que solo se elabora en Santa María del Páramo y en lugares tan especiales como La Zíngara cuya salsa invita a esa expresión tan popular de «chuparse los dedos».

Pescados, marisco fresco, carnes a la brasa y en estas fechas de Semana Santa un sabroso y delicioso bacalao son otros manjares de un restaurante que cuenta en su interior con espacio suficiente para pocos o muchos comensales.

Un comedor privé para 14 personas, otro con capacidad para un centenar y otro más pequeño para 50 dan cabida a cenas y comidas, en verano todos los días desde las nueve de la mañana hasta las doce de la noche. Y este verano con una terraza llena de vida y ricos sabores. Con actuaciones musicales a lo largo de julio y agosto.

Dirección: Avenida del Páramo, 11. Santa María del Páramo (León) Teléfono: 987 350 350 Web: www.lazingara.es