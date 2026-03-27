Amarone by Vinalium: una vinoteca cultural que redefine el ocio en León

Amarone by Vinalium reabre sus puertas en una nueva ubicación, en la calle Santa Clara número 6, consolidando la evolución de un proyecto que ya venía dejando huella en la ciudad. Más que un cambio de espacio, es una declaración de intenciones: crear un lugar donde el vino, la gastronomía y la cultura convivan de forma natural.

Detrás del proyecto están dos hermanas, Romina y Lis, de origen argentino, las caras visibles de este concepto. Ambas lideran el día a día del espacio con una visión clara: cuidar cada detalle, elevar la experiencia del cliente y acercar el mundo del vino desde una perspectiva accesible pero sofisticada.

ÁNGELOPEZ

El proyecto se articula en tres pilares. Por un lado, una cafetería activa desde primera hora, con desayunos pensados para disfrutar sin prisa, cafés especiales y una estética que invita a quedarse. Por otro, una vinoteca respaldada por Vinalium, una consolidada red de tiendas especializadas en vino con presencia nacional, que permite ofrecer una amplia selección de referencias tanto nacionales como internacionales, disponibles por copas y en tienda. Una de las claves de Amarone es su propuesta flexible: el cliente puede elegir un vino de la tienda y disfrutarlo en el propio local mediante el servicio de descorche, generando una experiencia más libre, cercana y personalizada.

La propuesta gastronómica acompaña esta filosofía con una carta breve, pero con carácter, donde el producto y el detalle marcan el ritmo. Platos pensados para compartir y maridar, en los que conviven guiños a sus raíces argentinas (como las empanadas o los cortes de carne a baja temperatura) con propuestas más delicadas y contemporáneas: desde una anchoa mariposa cuidadosamente aliñada, hasta una ventresca de salmón ahumado Carpier, alcachofas confitadas o tablas de embutidos italianos y quesos seleccionados. Todo pensado para que cada copa encuentre su equilibrio en el plato.

El tercer pilar (y el alma del proyecto) es su programación cultural. Amarone by Vinalium se concibe como un espacio vivo donde tienen lugar catas, talleres de «Arte y Vino», exposiciones y encuentros que transforman cada visita en una experiencia sensorial completa.

El diseño del local, elegante y con personalidad, refuerza esta visión: un ambiente donde cada detalle está pensado para que el cliente viva algo distinto en cada momento del día, desde un desayuno tranquilo hasta una velada más envolvente. «El vino es el lenguaje, Amarone es la experiencia» El establecimiento abre de lunes a sábado de 8.00 a 16.00 y de 20.00 a 00.00 horas. Cierra los domingos. ¡Y los viernes tardeo!

Dirección: Calle Santa Clara, 6. León Teléfono: 699 376 109