El pueblo del antiguo Reino de León que está en dos países desde hace siglos y funciona como uno solo

Rihonor de Castilla se extiende entre colinas de la Sierra de la Culebra, un enclave único donde España y Portugal comparten territorio y tradiciónGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En el extremo más occidental de la provincia de Zamora, muy cerca del límite con Portugal, existe un lugar donde las líneas del mapa pierden sentido. No es una metáfora: en este pequeño pueblo de Zamora (históricamente vinculado al antiguo Reino leonés) la frontera no divide, sino que convive. Calles, familias y tradiciones se entrelazan a ambos lados de un límite que apenas se percibe, generando uno de los casos más singulares de toda la Península Ibérica.

El pueblo de León donde España y Portugal comparten vida diaria

Rihonor de Castilla no es solo un pueblo más del noroeste español. Su peculiaridad radica en que forma, junto a la localidad portuguesa de Rio de Onor, un único núcleo urbano. Aunque oficialmente pertenecen a países distintos, en muchos aspectos funcionan como una sola comunidad.

La frontera atraviesa el pueblo de forma casi simbólica, apenas perceptible en la vida cotidiana. A veces, el único indicio de que se ha cambiado de país es una señal o una ligera variación en el pavimento. Este fenómeno convierte al enclave en uno de los casos más singulares de la Península Ibérica, donde lo habitual es que las divisiones políticas marquen diferencias claras en la vida cotidiana.

Uno de los aspectos más fascinantes de este enclave es su riqueza lingüística. En Rihonor de Castilla conviven el español y el portugués, pero también una variante local conocida como rihonorés.

Este dialecto, con raíces en el leonés y conexiones con el mirandés portugués, es el resultado directo de siglos de convivencia entre ambas culturas. No es una lengua oficial ni estandarizada, pero sí un testimonio vivo de la historia compartida.

Palabras como auguo (agua), muiñu (molino) o muga (frontera) reflejan esa mezcla única. Sin embargo, su uso está en retroceso. Hoy lo conservan principalmente personas mayores, lo que sitúa al rihonorés en riesgo de desaparecer.

El paisaje urbano de este pueblo de León mantiene intacta su esencia rural. Las casas de piedra y tejados de pizarra dibujan un entorno que parece detenido en el tiempo. Tradicionalmente, las viviendas se organizaban en dos niveles: la planta baja para el ganado y la superior como espacio habitable.

En la parte alta se encuentra la iglesia de Santa Marina, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, aunque su configuración actual es posterior. Es uno de los pocos elementos patrimoniales destacados en una localidad donde el verdadero valor reside en su conjunto, no en monumentos aislados.

La iglesia de Santa Marina domina el paisaje de Rihonor de Castilla, el pueblo de León donde la frontera con Portugal se diluye en la vida cotidianaGetty Images/iStockphoto

El entorno natural también juega un papel clave. Situado cerca de la Sierra de la Culebra, el pueblo está rodeado de bosques y paisajes que refuerzan su carácter aislado y auténtico.

El modelo comunal que definió este pueblo de León durante siglos

Durante generaciones, la vida en Rihonor de Castilla se organizó bajo un sistema comunal. Los recursos no pertenecían a individuos, sino al conjunto de vecinos. Campos, molinos, hornos e incluso el ganado eran gestionados colectivamente.

Este modelo permitió la supervivencia en un entorno rural con recursos limitados y reforzó los lazos sociales entre ambas partes del pueblo, independientemente del país al que pertenecieran.

Uno de los símbolos de este sistema era la llamada Casa do Touro, donde se guardaba un toro que era propiedad de toda la comunidad. Este tipo de prácticas, hoy prácticamente desaparecidas, reflejan una forma de vida basada en la cooperación.

El río Fontano, conocido como Rio de Onor en Portugal, actúa como frontera natural en este singular pueblo de León dividido entre dos paísesGetty Images

En una Europa donde cruzar fronteras es cada vez más sencillo, Rihonor de Castilla demuestra que esa realidad lleva siglos existiendo. Aquí no hace falta pasar controles ni cambiar de vida: basta con caminar unos metros.

Quizá por eso, este enclave empieza a despertar el interés de viajeros que buscan algo más que un destino: una experiencia. Porque en pocos lugares es posible cruzar de país sin darse cuenta.