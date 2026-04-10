Un paseo de altura por la historia

maría carnero

Laguna de Negrillos ha recuperado uno de sus símbolos más poderosos. El pasado sábado, la localidad leonesa vivió una jornada histórica con la apertura al público de la torre del homenaje de su castillo, transformada en el Museo de la Historia y la Cultura de la Villa y en el gran mirador del Páramo leonés. Un proyecto que une memoria, patrimonio y futuro en un mismo espacio.

El acto, celebrado en el patio de armas de la fortaleza, reunió a vecinos, autoridades e invitados en un ambiente cargado de emoción y orgullo compartido. No era para menos. Tras años de espera y meses de trabajo, el corazón del castillo vuelve a latir, abierto por fin a quienes deseen descubrir su historia.

La torre del homenaje, en pie desde la primera mitad del siglo XV, ha permanecido prácticamente inalterada en su exterior, salvo la restauración de las almenas en los años 70. Sin embargo, su interior llevaba siglos sin uso, convertido en un espacio vacío, colmatado de tierra y habitado por aves.

Las obras, iniciadas en 2023, han supuesto una transformación profunda. Se retiraron grandes cantidades de tierra, permitiendo además la aparición de restos arqueológicos que en el futuro enriquecerán el contenido del museo. Sobre esa base se ha construido un recorrido vertical que respeta la esencia del edificio.

El castillo de Laguna de Negrillos se convierte en museo y mirador.ANGELOPEZ

El proyecto contempla seis plantas de unos 24 metros cuadrados cada una, aprovechando los huecos originales de los antiguos forjados de madera. Incluso se ha añadido una planta adicional para mejorar la funcionalidad del espacio, siempre bajo supervisión patrimonial.

Cada nivel ofrece una experiencia distinta, con vanos y ventanas orientadas a todos los puntos cardinales que permiten descubrir nuevas perspectivas de la villa y su entorno.

El interior de la torre alberga ahora un museo permanente que recorre la historia y la cultura de Laguna de Negrillos a través de 18 paneles informativos. Lejos de ser una exposición estática, se trata de un espacio didáctico que conecta pasado y presente.

El castillo de Laguna de Negrillos se convierte en museo y mirador.ANGELOPEZ

Entre los contenidos destacan la historia del castillo y de la propia villa, su antigua judería, el sistema defensivo de murallas, figuras relevantes como Cipriano de la Huerga o las tradiciones agrícolas del Páramo leonés, como «la Velia».

Un lugar destacado ocupa el Corpus Christi, una celebración profundamente arraigada, declarada Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Turístico Regional, que constituye uno de los principales símbolos identitarios de la localidad.

El castillo de Laguna de Negrillos se convierte en museo y mirador.ANGELOPEZ

El proyecto nace con vocación de crecimiento. A corto plazo se incorporarán exposiciones temporales —la primera dedicada a Suero de Quiñones—, así como piezas arqueológicas recuperadas durante las obras. También se contempla la creación de espacios específicos, como un área infantil, que amplíen el atractivo del museo.

En este contexto de impulso cultural, el castillo acogerá su primera actividad el próximo 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro: la Feria del Libro de lectura usada «Ven y adopta un libro», una iniciativa abierta al público desde las 12.00 horas que permitirá a los asistentes llevarse gratuitamente ejemplares, fomentar el acceso a la cultura y participar en una jornada que combinará literatura, actividades infantiles y un componente solidario con la presencia de la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras (ALER).

El castillo de Laguna de Negrillos se convierte en museo y mirador.ANGELOPEZ

Más allá del contenido histórico, la visita ofrece una experiencia difícil de igualar. A partir de la tercera planta, los visitantes pueden acceder al adarve de la muralla en su lado norte, caminando protegidos por las almenas, como siglos atrás lo hicieron quienes defendían la fortaleza.

El recorrido culmina en lo más alto, donde se ha habilitado un espectacular mirador. A través de un lucernario de cristal y una escalera original restaurada se accede a este espacio único, desde el que se abre una panorámica completa del Páramo leonés.

El castillo de Laguna de Negrillos se convierte en museo y mirador.ANGELOPEZ

En días despejados, la vista alcanza todos los pueblos de la comarca, mientras que al fondo se dibujan las montañas del norte y oeste de la provincia. Un paisaje que convierte a este enclave en el único mirador de estas características en todo el territorio.

El Ayuntamiento pretende que este proyecto se convierta en uno de los grandes atractivos turísticos de la zona y un reclamo para quienes buscan una experiencia diferente, donde historia y paisaje se funden.

El castillo de Laguna de Negrillos se convierte en museo y mirador.ANGELOPEZ

La apertura de la torre del homenaje supone un importante revulsivo para Laguna de Negrillos, que aspira a consolidarse como destino cultural dentro de la provincia de León. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para poner en valor el patrimonio local y dinamizar la economía a través del turismo.

En esta primera temporada, el museo abre sus puertas al público en horario de fin de semana. Los viernes podrá visitarse de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los sábados y domingos lo hará de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

El castillo de Laguna de Negrillos se convierte en museo y mirador.ANGELOPEZ

Además, existe la posibilidad de realizar visitas entre semana mediante cita previa.