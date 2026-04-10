La Catedral de la Cerveza: El templo del lúpulo está en La Bañeza

La Catedral de la Cerveza abre sus puertas a una experiencia de sensaciones. Con la cerveza como gran protagonista de una propuesta con sello propio en La Bañeza.ÁNGELOPEZ

La cerveza tiene un lugar de culto y buen gusto en La Bañeza con La Catedral de la Cerveza. De la mano de Pedro Miguel Fernández como capitán del barco, este establecimiento abre sus puertas a un concepto propio y distintivo que confiera a su propuesta un toque atractivo y especial.

La cerveza artesana es su razón de ser y la esencia de buena parte de un catálogo que incluye a más de un centenar de referencias, nacionales y de importación además de algunas de edición limitada.

Abrir las puertas de este templo de la cerveza es encontrarse auténticas joyas nacidas del lúpulo. Tampoco faltan cervezas que en otros establecimientos serían difíciles de saborear. Desde las polacas a las lituanas pasando por las ucranianas o checas. En la variedad está el gusto, el buen gusto de una ‘catedral’ en la que la producción nacional cuanta también con un lugar destacado. Cervezas como La Quince, Baqueland o Vamos a Beer tienen su predicamento al igual que la leonesa Brew Indie. También la de elaboración propia de La Catedral de la Cerveza.

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En este establecimiento, que a pesar de su juventud (abría el pasado 17 de marzo coincidiendo con la festividad de San Patricio) ya cuenta con una clientela que saborea y disfruta de sus propuestas, tampoco faltan los vinos y el delicioso café mezclado por el propio Pedro Miguel con proporciones marca de la casa en la que tres calificativos adornan las sensaciones entre quienes lo saborean: bueno, suave y aromático.

La apuesta por la calidad y el mejor servicio también tiene su faceta gastronómica con embutidos y elaborados. Desde el jamón a la cecina pasando por el queso y los ibéricos. De la zona y con la mejor materia prima. En este elenco no faltan las marcas artesanas de La Bañeza. Todo en una Catedral (el nombre lo tiene bien ganado) de la Cerveza que abre sus puertas todos los días de la semana en la calle del Mercado número 2 (salvo el martes) de 10.00 a 22.00 horas ampliando su horario los viernes y sábados hasta las dos de la madrugada.

Un espacio en el que también se puede jugar la tradicional partida y en el que el servicio es otro de sus puntos fuertes, El cliente es lo primero y prueba de ello también es que si este no desea una tapa (que se sirve de manera gratuita como es costumbre) se le rebaja el precio de su consumición en 30 céntimos.

La mejor forma de comprobarlo es acercarse a la calle del Mercado y abrir las puertas de La Catedral de la Cerveza... y disfrutar de una experiencia especial y muy gratificante, que además estimula a volver para repetir.

Dirección: Calle Mercado, 2. La Bañeza