Bodegas Melwa: Vinos con esencia y de calidad

Bodegas Melwa es todo un referente del buen vino. Calidad, sabor y consistencia son parte de las señas de identidad de sus elaboraciones.ÁNGELOPEZ

Muestran con orgullo la esencia de una bodega familiar que desde el año 1959 empezaba a embotellar en vidrio ese fruto de la viña que, con esencia, calidad y buen hacer, se ha ganado un nombre entre los paladares de aquellos que saben apreciar un buen vino.

Desde Valdevimbre, tierra de viñas, Juan José, Pedro, Carlos y Luis Álvarez Alonso son los encargados de dar forma a un arte, el de la elaboración del vino, que con sus sellos Valle Gudín y Pago de Rozas han consolidado su presencia en el marcado de Castilla y León y Asturias y que gozan también de alabada presencia en otros escenarios más lejanos.

Con viñas propias y la calidad, tanto de la materia prima como en su proceso de elaboración, Bodegas Melwa tiene presencia en el mercado con una marca como Valle Gudín que, con sus variedades, abarca todos los gustos. Semidulce, rosado, tinto joven, verdejo y albarín a los que se une una de sus joyas, el Crianza 2022. Con el sello de la D.O. León, que remarca esas líneas de consistencia, calidad y buen hacer, Bodegas Melwa afronta un presente y un futuro brillante manteniendo las señas de identidad de Melquiades Álvarez allá por los primeros años del pasado siglo (1908) con una bodega a la que posteriormente sus hijos Melquiades y Waldo daban un impulso, convirtiéndola en un espacio que abría sus puertas al consumidor empezando a embotellar en vidrio un vino con carácter y presencia.

Otra de sus apuestas que cuenta con nombre propio es la de Pago de Rozas con sus variedades de rosado y tinto.

Melwa es una bodega tradicional con 25 hectáreas de viñedo y una producción que no sobrepasa los 110.000 kilos, pero capaz de elaborar un vino excelente que se codea con los mejores. Entre cantidad y calidad, su elección es clara.

Todo para que cada una de sus botellas llegue al consumidor como el mejor resumen de un proceso que nace de la viña y acaba en la mesa. Y de la mejor manera posible, mostrando la esencia de un vino que con el sello de Bodegas Melwa adquiere su quintaesencia. Para degustar y convertir cada sorbo en un placer.

Un vino que puede adquirirse también a través de internet en la dirección www.bodegasmelwa.com o a través de los teléfonos 629 408 131 y 669 456 575. También en bares y restaurantes.

Dirección: Calle La Negrillera s/n. Valdevimbre. (León) Teléfonos: 669 456 575 y 629 408 131 Web: bodegasmelwa.com