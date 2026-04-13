El pueblo hippie escondido entre los montes de León que fascina a Europa

Matavenero emerge entre montes y niebla en el Bierzo, un enclave donde naturaleza y vida comunitaria marcan el ritmo diario@ecoaldea_matavenero

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Matavenero se ha convertido en uno de esos lugares que escapan a cualquier etiqueta convencional. Enclavado en las montañas del Bierzo, este pequeño núcleo rural reúne historia reciente, transformación social y una forma de vida que despierta interés dentro y fuera de España. Su nombre circula cada vez con más fuerza en conversaciones sobre sostenibilidad, comunidad y nuevas formas de habitar el territorio.

La historia contemporánea de Matavenero arranca en 1989, cuando un grupo vinculado al movimiento Rainbow decidió instalarse en este enclave tras años de abandono. El proyecto nació con una intención clara que la propia comunidad define en su web: «una vida en armonía con los ciclos de la naturaleza y en comunidad». Esa idea fundacional sigue marcando el rumbo del pueblo décadas después.

El proceso de reconstrucción transformó un espacio vacío en una ecoaldea viva. La recuperación del entorno se realizó desde una lógica de respeto al paisaje, combinando técnicas tradicionales y soluciones adaptadas a un estilo de vida autosuficiente. El resultado se traduce en un modelo que integra vivienda, naturaleza y organización social en equilibrio.

Matavenero funciona como una comunidad heterogénea en la que conviven personas de distintas nacionalidades, trayectorias e ideas. Desde su propia definición, «convivimos un grupo de personas muy heterogéneo tanto en nacionalidades como ideologías, intereses, formas de vivir y sentir el mundo».

La organización se articula mediante sistemas asamblearios y grupos de trabajo que gestionan aspectos esenciales como el agua, los caminos, la energía o los espacios comunes. Cada persona decide su grado de implicación, un principio que también forma parte de su identidad: «cada una decide libremente cuánto, cómo y cuándo aporta al común».

Este equilibrio entre autonomía individual y estructura colectiva sostiene el funcionamiento diario del pueblo y permite adaptar el modelo a las necesidades cambiantes de quienes lo habitan.

Matavenero y la sostenibilidad: vivir con los recursos del entorno

La dimensión ecológica constituye uno de los pilares centrales del proyecto. Según recoge su web, el cuidado del entorno se traduce en prácticas concretas: «cuidamos el medio ambiente evitando el uso de pesticidas y productos químicos». El uso de productos biodegradables, sistemas naturales de depuración y una gestión consciente del agua forman parte del día a día.

Las huertas siguen principios de agricultura ecológica y permacultura, mientras que la apicultura y la ganadería se desarrollan bajo criterios sostenibles. El objetivo se orienta hacia el autoabastecimiento y la reducción de residuos, con procesos de compostaje, reutilización y reciclaje adaptados al entorno.

La energía procede de sistemas renovables, principalmente fotovoltaicos, y la calefacción se basa en recursos del propio territorio. Este enfoque configura un modelo energético coherente con su filosofía general.

La vida en Matavenero integra diferentes dimensiones que van más allá de lo puramente residencial. El proyecto educativo, impulsado por madres y padres, apuesta por metodologías de educación libre, generando un espacio adaptado a las necesidades de la infancia dentro de la comunidad.

En el plano económico conviven iniciativas individuales (artesanía, agricultura, oficios) con una economía común gestionada por la junta vecinal. Esta estructura permite sostener infraestructuras, herramientas y proyectos colectivos a través de una caja común.

La dimensión cultural refleja la diversidad de quienes habitan el pueblo. Talleres, encuentros y actividades vinculadas a la música, el movimiento o la transformación social forman parte de la vida cotidiana. Desde la propia comunidad explican que «cada persona aporta con su sabiduría o talento», generando un entorno dinámico en constante evolución.

Un modelo que despierta interés en Europa

Matavenero ha pasado de ser un enclave desconocido a convertirse en referencia dentro del ámbito de las ecoaldeas. Su capacidad para sostener población, generar comunidad y mantener un equilibrio con el entorno lo sitúa como un caso singular dentro del contexto rural español.

El propio funcionamiento del pueblo, basado en la autogestión, la sostenibilidad y la convivencia, conecta con inquietudes cada vez más presentes en la sociedad contemporánea.

El acceso al pueblo implica una preparación previa y una actitud alineada con su filosofía. La comunidad recuerda la importancia de respetar los espacios, la intimidad y las normas básicas de convivencia. Entre ellas, destacan indicaciones claras como «mira por la intimidad de la gente» o la gestión responsable de residuos y recursos.

Más allá de eso, Matavenero organiza encuentros puntuales para quienes desean integrarse en su dinámica comunitaria. Según han publicado en sus redes sociales, el próximo de ellos está previsto del 29 de junio al 6 de julio de 2026 y dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, con participación en trabajos colectivos como mantenimiento de caminos, carpintería o cocina, combinados con actividades como yoga, música o dinámicas grupales.