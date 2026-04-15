El pueblo a dos horas en coche de León que Jesús Calleja recomienda ver al menos una vez en la vida

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Jesús Calleja, por todos conocido por ser un gran aventurero y conocedor de los más espectaculares paisajes de todo el mundo, destacó en sus redes sociales y entrevistas un rincón mágico de Castilla y León, un pueblo que asegura que hay que ver al menos “una vez en la vida”. Se trata de Orbaneja del Castillo, un enclave situado en la provincia de Burgos: lo define como “espectacular”, sobre todo por su impresionante cascada y un paisaje sobrecogedor.

Orbajena del Castillo, espectacular tras las lluvias

Como bien asegura Calleja, Orbaneja del Castillo está especialmente bella ahora en esta primavera de 2026 tras las abundantes lluvias caídas en toda la comunidad. Sin duda, esta recomendación ha hecho que numerosos visitantes acudan a este municipio, atraídos por su encanto kárstico y medieval.

Orbaneja del Castillo no es un pueblo cualquiera. Es un enclave pequeño —apenas medio centenar de habitantes— que se ha convertido en uno de los destinos rurales más fotografiados de España. Su fama no viene de su tamaño, sino de un fenómeno natural extraordinario: una cascada que atraviesa el propio casco urbano tras nacer en la Cueva del Agua y descender en varios saltos hasta el río Ebro.

Este fenómeno kárstico, modelado durante miles de años por la erosión del agua sobre la roca caliza, ha dado lugar a un paisaje que parece más propio de un decorado cinematográfico que de un pueblo habitado.

El núcleo urbano se adapta a este entorno de forma casi imposible, pero de manera completamente orgánica. Las casas de piedra, escalonadas sobre terrazas naturales, conviven con el sonido constante del agua. Pasear por sus calles es recorrer un espacio donde la arquitectura tradicional se integra con la geología del cañón, formando una postal viva que ha sido reconocida como Conjunto Histórico-Artístico desde 1993 y que además forma parte del Geoparque Mundial UNESCO de Las Loras.

Uno de los grandes atractivos de Orbaneja del Castillo son sus famosas pozas turquesas, situadas a los pies de la cascada. Estas formaciones naturales, de tonos verdes y azulados intensos, se deben a la acumulación de carbonato cálcico. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que el baño está prohibido para proteger el ecosistema y evitar su degradación.

El entorno de Orbajena es igual de impresionante. El pueblo está rodeado por un circo (un gran anfiteatro formado por la erosión) rocoso natural y por el Cañón del Ebro, uno de los paisajes más espectaculares del norte de España. Desde los miradores cercanos se pueden observar buitres leonados y otras rapaces planeando sobre las paredes verticales del cañón. Además, existen rutas de senderismo como el GR-99 o la subida al antiguo castillo medieval, desde donde se obtienen vistas panorámicas del valle.

El interés turístico de Orbaneja del Castillo ha aumentado enormemente en los últimos años, en parte gracias a su viralidad en redes sociales y a su inclusión frecuente en rankings de pueblos más bonitos de España. Según distintas guías de viaje y medios especializados, es una de las paradas imprescindibles en cualquier ruta por el norte de Castilla y León.