Naturaleza en acción

maría carnero

El compromiso con el medio ambiente vuelve a situarse en el centro de la acción pública con el Programa de Voluntariado Ambiental en la Red de Áreas Naturales Protegidas impulsado por la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. Esta iniciativa, consolidada como una de las principales herramientas de participación ciudadana en la comunidad, ofrece un amplio abanico de actividades destinadas a conservar los ecosistemas, fomentar la educación ambiental y estrechar el vínculo entre la sociedad y su entorno natural.

Castilla y León, una de las regiones con mayor riqueza ecológica de España, afronta el reto de preservar su biodiversidad a través de la implicación colectiva. En este contexto, el voluntariado ambiental no solo permite actuar directamente sobre el territorio, sino que también contribuye a generar conciencia y responsabilidad social en torno a la sostenibilidad.

El éxito de ediciones anteriores respalda la continuidad y expansión del programa. Durante 2025, decenas de voluntarios participaron en 77 actividades repartidas en 30 espacios naturales protegidos. Estos resultados reflejan una creciente implicación ciudadana que sirve como base para reforzar y ampliar la oferta en 2026, con nuevas propuestas que combinan acción, formación e investigación.

Las actividades previstas abarcan desde intervenciones directas en el medio natural —como recogida de residuos, plantación de especies autóctonas o restauración de elementos tradicionales— hasta actuaciones orientadas a mejorar infraestructuras de uso público, como senderos o áreas recreativas. A ello se suman iniciativas científicas, como el seguimiento de fauna o estudios de biodiversidad, que convierten a los voluntarios en colaboradores activos del conocimiento ambiental.

La provincia de León adquiere un protagonismo especial dentro del programa, con actuaciones distribuidas en enclaves de alto valor ecológico.

En el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, las actividades comenzarán el 20 de mayo con una plantación de flora autóctona orientada a favorecer a los insectos. Posteriormente, el 19 de julio se llevará a cabo el acondicionamiento del entorno del lago de Isoba, mientras que el 11 de agosto se centrará en la apertura de veredas. Apenas una semana después, el 18 de agosto, los voluntarios participarán en la restauración del equipamiento de un área recreativa. A estas acciones se suman otras pendientes de concretar fecha, como la limpieza y recuperación de fuentes naturales en Lario y Liegos, así como la mejora de espacios comunitarios mediante la limpieza y pintura de un mural en esta última localidad.

En el Parque Natural de Babia y Luna, el calendario se inicia el 30 de mayo con una jornada de recogida de residuos en el río a su paso por San Emiliano. Más adelante, el 13 de junio, se desarrollará una actividad orientada a la recuperación del patrimonio tradicional, con la reposición de la cubierta vegetal en chozos de pastores en Mena de Babia, dirigida especialmente a voluntariado asociativo.

Por su parte, el Parque Nacional de los Picos de Europa acogerá dos actuaciones destacadas. El 11 de agosto se intervendrá en el acondicionamiento de lavaderos y fuentes, mientras que el 11 de septiembre se procederá a la colocación de pegatinas anticolisión para aves en el centro de visitantes de Valdeón, una medida clave para la protección de la fauna.

Uno de los pilares del programa es su carácter inclusivo. La oferta está diseñada para adaptarse a distintos perfiles: público general, familias, personas mayores y colectivos organizados. Esta diversidad permite ampliar el alcance social de las acciones y fomentar una participación intergeneracional.

Especial relevancia tiene el papel del voluntariado sénior, formado por personas mayores residentes en los espacios naturales, que aportan conocimientos tradicionales y contribuyen a transmitir el valor cultural y ambiental del territorio. Asimismo, las actividades asociativas y corporativas permiten implicar a entidades y empresas dentro de sus políticas de responsabilidad social.

Más allá de las actuaciones concretas, el programa busca generar un impacto duradero en la sociedad. A través de la educación ambiental y la participación activa, se pretende construir una ciudadanía más consciente y comprometida con la conservación del entorno.

El modelo promovido por la Junta de Castilla y León integra protección ambiental, desarrollo sostenible y cohesión social, reforzando la idea de que la conservación del patrimonio natural es una tarea compartida. En este sentido, el voluntariado ambiental no solo actúa sobre el territorio, sino que también fortalece el tejido social y fomenta una relación más respetuosa y cercana con la naturaleza.

Las personas interesadas en participar en alguna de las actividades programadas deberán presentar la correspondiente inscripción, mediante correo electrónico dirigido a la Casa del Parque o Centro Temático que oferta la actividad, o bien al email voluntariadoambiental@patrimonionatural.org