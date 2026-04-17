Restaurante El Palacete: El mejor escenario para comer

El Restaurante El Palacete en Carbajal de la Legua es un referente de la buena gastronomía y el lugar ideal para disfrutar de cualquier celebración o evento (bautizos, bodas, comuniones...) de la manera más sabrosa posible.ÁNGELOPEZ

Platos de cuchara, tradicionales y con identidad. Estos tres ingredientes son una parte sustancial de la propuesta culinaria que cada vez que un comensal traspasa la puerta de entrada se encuentra en el Restaurante El Palacete. Condimentos que también están aliñados con un excelente servicio y en un espacio ideal, tanto en sus dos comedores como en su terraza.

De martes a domingo para disfrutar de una buena comida. Y a partir de junio, con la posibilidad de degustar de una sabrosa cena también los jueves, viernes y sábados. Con David Martínez al frente de un espacio de referencia de la buena y más deliciosa cocina. Para una persona, parejas, familias o grupos. Solo o en compañía en El Palacete la buena mesa se sirve con encanto, profesionalidad y con productos que alimentan el estómago y también el espíritu.

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Todos los días, salvo el lunes, son propicios para ello. Y sin duda alguna para las celebraciones este restaurante tiene la solución ideal. Desde las bodas a los bautizos o cualquier acto social.

Las comuniones están a la vuelta de la esquina. Y también el Día de la Madre, el 3 de mayo, en este caso con un menú especial. Porque ese día tan especial debe celebrarse y saborearse de la manera más deliciosa posible. Eso sí, es preciso reservar con tiempo.

En Carbajal de la Legua en un horario que va desde las 10.00 a las 15.00 horas. El necesario para degustar todos y cada uno de los platos que salen de sus fogones, que se condimentan con materias primas de primera calidad y que a través del buen hacer de los profesionales son todo un tesoro.

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Platos tradicionales y de cuchara son manjares en El Palacete en una propuesta gastronómica tenga cada vez más admiradores. Sin olvidarse de los postres caseros como la leche frita. O el arroz con leche.

Pescados y mariscos con langostinos procedentes de San Lucas de Barrameda o las coquinas de Huelva tampoco pueden faltar. Todo regado con una amplia carta de vinos con Denominación de Origen.

Para deleitar al estómago y al paladar. Y en un lugar donde en sus dos comedores climatizados con capacidad para 70 y 30 comensales. Y con la llegada del buen tiempo en una terraza en la que además de saborear esa buena propuesta culinaria se puede disfrutar del ambiente.

Eso sí, para comprobarlo nada mejor que acercarse a El Palacete. Y a ser posible reservando mesa. Para que la experiencia gastronómica sea completa.

Dirección: Avenida de León, 274. Carbajal de la Legua (León) Teléfonos: 987 343 995 y 649 855 260