La Bañeza, nodo mercantil

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

La Bañeza vuelve a apoyar la idea de poner el foco en los pequeños proyectos rurales y sus regidores, conscientes de la importancia del sector agroalimentario, tratan de crear oportunidades para sus gentes. La Bañeza apuesta por dar a conocer todas las iniciativas relacionadas con este ámbito y convertirse en un lugar de intercambio, una encrucijada de caminos que da la bienvenida al viajero, un nodo comercial, un centro de trueque.

Es por todo ello, que entre el 24 y el 26 de abril, se celebrará en La Bañeza la V Feria del Embutido y del Queso, con 16 expositores y 18 establecimientos en la Ruta de la Tapa. A lo largo de los tres días de duración del evento, cada expositor ofrecerá un pincho a 1,20 euros. La cita refuerza la apuesta municipal por el sector agroalimentario y la dinamización económica con actividades, degustaciones y propuestas para todos los públicos.

La línea desde el Ayuntamiento es defender todo lo que es la dinamización social y económica de la comarca y sus aledaños y esta Feria y otras que se realizan son importantes, pero esta del Embutido y del Queso, en concreto, junto a la Agroalimentaria, son dos que hay que reivindicar por parte de todos los leoneses, porque están relacionadas con productos que a lo largo de los siglos y las generaciones han estado vinculadas a lo que son las tierras bañezanas y a la economía local.

El concejal de Promoción Ferial, José Carlos Prieto junto al alcalde bañezano Javier Carrera, en la presentación de la V Feria.AYTO LB

Se pretende que durante este fin de semana de nuevo La Bañeza vuelva a ser un epicentro de atracción de toda la zona, vuelva a ser esa gran plaza mayor de todo el sur de León y el norte de Zamora. Hoy 24 de abril se lleva a cabo la apertura de la Feria a las 18.00 horas, mientras que la inauguración oficial está prevista para las 18.30. A las 19.00 tendrá lugar en la Plaza Mayor la merienda solidaria bajo el nombre Bocata de chorizo, que es una actividad dirigida para los niños y niñas de hasta 14 años, organizada por el Moto Club Bañezano y con la colaboración del Ayuntamiento. El precio simbólico será de un euro y los tickets se podrán adquirir en el puesto de la corporación municipal. Para finalizar el primer día de buen humor, habrá un sorteo de un lote de productos a las 21.30.

Los evento más destacados de la mañana del sábado son ambos a las 13.00 horas. Un baile-vermú con el Grupo Bañezaina y un taller de queso Vallelongo dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años en la carpa de actividades y con inscripción mediante whatsapp en el número 625718801, con plazas limitadas y un precio de 5 euros.

A las 14.30 horas se cierra la Feria para reabrir a las 18.00. Por la tarde, sobresale (a las 20.00) un taller de coctelería con vino blanco y alcoholes a cargo de Asociación de Sumilleres de León, en la carpa de actividades, cuyas inscripciones se realizarán en la caseta del Ayuntamiento, con Plazas limitadas y con coste de 5 euros. Antes de finalizar el día, habrá otro sorteo de un lote de productos a la misma hora que el día previo.

Cecina y lomo durante la pasada edición de la Feria.AYTO LB

El domingo 26, último día de la Feria, la apertura es a las 11.00, vuelve a repetirse a las 13.00 horas el baile-vermú con el Grupo Bañezaina y el acontecimiento estrella es la Tartera de la Feria a las 13.30. Este año se ha tomado la decisión por parte de los organizadores de variar un poquito y de primero habrá una pequeña tabla de embutidos con queso, cecina, lomo, y otros productos de la Feria.

Luego el plato principal será costilla adobada con arroz y patatas. De postre habrá quesada. En esta ocasión se ha determinado que como el año pasado fueron chichas y el anterior se hizo lomo a la plancha con una tosta de sobrasada tocaba un poco de cambio por no cansar tanto a la gente de hacer siempre lo mismo. Desde la organización esperan que el cambio resulte bien y que la gente le guste.

Como en otras ediciones, se incluye pan, vaso de vino y agua, aunque este año sí hay una pequeña variación y es el precio, pues el año pasado costaba 4 euros el ticket, pero este año cuesta 5, igual que con la Alubiada. Luego, de nuevo a las 14.30 se cierra para descansar y por la tarde a las 18.00 se producirá la reapertura de la feria y para posteriormente a las 18.30 a la gente que les guste la buena música tendrán la oportunidad de acercarse a la plaza Obispo Alcolea, donde SPON´JAS amenizará la tarde con música traída directamente de los años 80 y 90.

A las 20.30 se entregará el Premio a la Tapa ganadora de la cuarta ruta de la tapa del embutido y el queso, y un sorteo de productos de la feria, como en los días precedentes. Y es este año también, como el pasado, la Feria en vez de cerrarse el domingo a las 22.00 horas se cierra a las 21.00, para que la gente que ha venido de fuera, que este año hay expositores de varios y numerosos lugares de la geografía peninsular (lo que incluye Portugal y hubo interés desde Francia también aunque al final no podrá acudir por motivos de diversa índole), de diferentes comunidades autónomas, puedan llegar más temprano a sus a sus hogares, su destino final.