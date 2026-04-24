987 Bajo Par Golf Restaurant: Donde el sabor abre el juego

987 Bajo Par Golf Restaurant es una propuesta que alrededor de la gastronomía y el golf ofrece el mejor escenario posible para disfrutar de un lugar en el que cada plato se convierte en un golpe bien ejecutado y donde cada visita se disfruta como una partida que merece la pena repetir.ÁNGELOPEZ

En 987 Bajo Par, la experiencia gastronómica se plantea como un recorrido en sí mismo.

Ubicado en León Golf, este nuevo restaurante nace con una idea clara: trasladar al plato la misma precisión, equilibrio y disfrute que definen una buena jornada de golf.

Su cocina se asienta sobre una base tradicional, reconocible y profundamente ligada al producto, pero incorpora un sutil giro contemporáneo que aporta frescura y personalidad.

Cada elaboración busca el punto exacto, ese equilibrio que, al igual que en el juego, marca la diferencia entre un buen resultado y un acierto memorable.

La carta propone un recorrido pensado para saborear sin prisa, donde conviven opciones sorprendentes con una oferta gastronómica cuidada.

En este contexto, los arroces se consolidan como uno de los grandes protagonistas de la casa.

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Elaborados con mimo, técnica y una selección exigente de ingredientes, representan una de las apuestas más destacadas del restaurante, capaces de convertir cualquier comida en una experiencia redonda.

El espacio, elegante y acogedor, se abre al entorno natural del campo de golf, integrando el paisaje en la experiencia.

Su terraza, uno de sus grandes atractivos, invita a detener el tiempo: perfecta para hacer una pausa entre hoyos, compartir mesa tras una partida o simplemente dejarse llevar por el ritmo del entorno.

987 Bajo Par no es solo un restaurante, sino un lugar donde el recorrido continúa más allá del campo. Un espacio donde cada plato se convierte en un golpe bien ejecutado y donde cada visita se disfruta como una partida que merece la pena repetir.

Porque aquí, como en el golf, el verdadero éxito está en cómo se juega… y en cómo se saborea.

Dirección: Ctr. Monte Matahijadas, s/n. San Miguel del Camino (León) Teléfono: 613 131 500 Reservas: www.987bajopar.com