El inesperado columpio de un pueblo de León que ahora se estudia en Madrid

Una visitante disfruta del columpio de Librán, la antigua estructura minera reconvertida en icono arquitectónico sobre el valle berciano@sito.rodriguez

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El inesperado columpio de un pequeño enclave leonés ha dejado de ser una simple atracción para convertirse en objeto de estudio en los círculos más exigentes de la arquitectura española. Lo que a primera vista parece una propuesta lúdica es, en realidad, un ejercicio de memoria, reutilización y mirada contemporánea sobre el territorio rural que está captando la atención de expertos y visitantes en Madrid.

Ubicado en Librán, una pequeña pedanía integrada en el municipio de Toreno, en pleno Bierzo, este columpio no surge de la nada. Forma parte de una intervención arquitectónica que ha sabido reinterpretar el pasado industrial de la zona, transformando una antigua estructura minera en una experiencia estética y turística.

El proyecto ha sido seleccionado para la exposición 'Radical Rehab: Arquitectura y Patrimonio en España (1975-2025)', organizada en la Casa de la Arquitectura de Madrid. Esta muestra reúne algunas de las propuestas más relevantes del país en materia de rehabilitación patrimonial, poniendo el foco en iniciativas capaces de dar una segunda vida a infraestructuras en desuso.

El columpio tiene casi 9 metros de alto. I. CASAL NIETO

No es casualidad que Librán esté presente. En un contexto donde la despoblación y el abandono marcan el destino de muchos pueblos, este tipo de proyectos abre una conversación distinta: la de convertir el pasado en oportunidad.

El columpio de Librán: de antigua tirolina minera a icono contemporáneo

La intervención, desarrollada por el estudio Pareid Architecture, parte de una idea tan simple como poderosa: no borrar la historia, sino transformarla. Donde antes había una tirolina vinculada a la actividad minera, hoy se alza un columpio de nueve metros que se presenta como uno de los más altos de España.

Detrás del proyecto están la arquitecta Déborah López y Hadin Charbel, quienes han apostado por una intervención respetuosa con el entorno, capaz de dialogar con el paisaje del cañón del río Primout sin imponerse sobre él.

El resultado es una pieza visualmente impactante. Un recordatorio de que la arquitectura contemporánea puede ser también un acto de recuperación emocional del territorio, conectando a la comunidad con su pasado mientras genera nuevas dinámicas económicas.

Por qué este proyecto de León marca tendencia en arquitectura

La inclusión en esta exposición no es un gesto aislado. Comisariada por Ángela Juarranz y Carlos Mombiela, la muestra plantea una reflexión clara sobre el papel de la arquitectura en la revitalización del medio rural.

El columpio de Librán no solo reutiliza una infraestructura existente, sino que la convierte en un recurso cultural y turístico capaz de atraer miradas hacia un territorio que, durante años, había quedado al margen.

Además, su reconocimiento previo en los premios del CSCAE confirma que no se trata de una tendencia pasajera, sino de una nueva forma de entender la arquitectura: menos monumental y mucho más conectada con el territorio.