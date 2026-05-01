Carnicería Alcorte: León sabe a choripán argentino

Alcorte siempre se ha distinguido por la calidad de sus productos. Por una materia prima excelente y un tratamiento de esta óptimo. Su trayectoria queda demostrada a lo largo de todos los años de trayecto que a partir del verano sumarán un nuevo escenario. Su apuesta por diversificar el negocio con Víctor a la cabeza ha llevado a Alcorte a abrir de par en par las puertas a un producto típico argentino, callejero, sabroso y convertido en un emblema gastronómico en Argentina como el «choripán», un bocadillo en el que el chorizo a la parrilla «abrigado» entre un buen pan y aderezado con chumichurri o salsa criolla.

Desde el verano, a través de una food truck viajará a lo largo y ancho de la provincia (food Truck Choripán by Alcorte) para deleitar a cientos de paladares.

RAMIRO

La carne, con el sello de calidad propio de Alcorte, un pan elaborado por un artesano leonés y los ingredientes complementarios traídos del país suramericano, maridarán a través de una parrilla habilitada en la propia furgoneta (food truck) que ya empieza a calentar motores para que el verano y de ahí en adelante ese sabor entremezclado entre Argentina y León sea lo más delicioso posible. Cercano también y de lo más accesible.

Y todo de la mano de una tripleta de amigos y también excelentes profesionales en su materia. Empezando por la cárnica con Víctor Pérez, de Alcorte. Y siguiendo por Marceo, un argentino con experiencia en el sector gastronómico, y Ángel, un experto parrillero. Lo mejor de los tres dará calor y forma a esta nueva propuesta, que como Víctor apunta más que un 'fast truck' pretende ser un 'fast good'. Porque la calidad no se negocia y menos con algo tan importante como la alimentación y la gastronomía.

Empezando sin duda por la materia prima que Alcorte, de la mano de Embutidos Matachana, su marca propia. Y siguiendo por el resto de condimentos que convertirán al «choripán» by Alcorte en un nuevo y sabroso éxito.

Y junto a esta nueva propuesta, Alcorte sigue ofreciendo en su establecimiento la mejor carne, desde la morcilla, picadillo, salchichas frescas, chorizo fresco de callo y chorizo de carne (dulce y picante). Todos con la calidad y la tradición por bandera que no deben faltar en ninguna pesa. Exquisitas propuestas con los embutidos curados como la cecina, el salchichón, el lomo, etc.

Chuletas, chuletones, solomillos y entrecot se convierten también en irresistibles a lo largo de todo el año. Y en estos tiempos en los que la climatología se torna más luminosa y cálida, el poder disfrutar de una parrilla o barbacoa con su carne es toda una delicia. Con cortes especiales y difíciles de encontrar.

Dirección: Avenida de los Reyes Leoneses, 15. León Teléfonos: 987 791 238 y 665 999 051 Web: www.alcorteleon.com