Hotel QH Spa Centro León: un paraíso para el descanso

El Hotel QH Spa Centro León ofrece todo un abanico de posibilidades para mejorar la salud y el bienestar de quienes disfrutan de su amplia carta de propuestas.HOTEL QH SPA CENTRO LEÓN

Masajes, rituales de belleza, tratamientos y el circuito termal son las experiencias más demandadas y los tres tipos de bono más regalados durante todo el año. Todo eso lo tiene el Hotel QH Spa Centro León.

Particulares y empresas eligen este establecimiento de referencia ubicado en León, al lado de la Catedral, para agasajar a sus amistades, familiares o clientes. También para uso y disfrute propio. No en balde, se trata de uno de los spas más completos y exclusivos de la ciudad, abierto todos los días del año hasta las 12 de la noche.

HOTEL QH SPA CENTRO LEÓN

Su amplia carta de tratamientos de belleza, masajes deportivos, relajantes, faciales y mucho más… convierten a este spa en un lugar de referencia para hacer o hacerse un regalo para el cuerpo y la mente. Y más en esta época del año. Los expertos en salud señalan que en el mundo cada vez proliferan más las enfermedades derivadas del estilo de vida de las personas. Y un cuidado del cuerpo se convierte en esencial. Por eso, no es de extrañar que la razón principal por la que acudimos a los balnearios y spas es para descansar y volver a vivir y reducir el estrés. Algo que ofrece el Hotel QH Spa Centro León con su amplia y profesional gama de tratamientos y propuestas. Para hacerlo más atractivo y especial disponen de una amplia variedad de bonos, pero los más demandados son el ‘Bono Relaja2’, que permite disfrutar en pareja de un circuito termal y masaje en pareja; y el ‘Bono Cleopatra’, que ofrece 90 minutos de spa y masaje con aceite de Alqvimia.

Poseen, además, un nuevo equipo de belleza: Lumicell Wave, que actúa contra la celulitis «con resultados visibles desde la primera sesión». Y para que la desconexión con la rutina sea total ofrecen el servicio de desayuno, comida o cena en la cafetería del establecimiento, situado en una calle tranquila y con las mejores vistas hacia la Catedral. En el Hotel Spa QH Centro León podrás comprar ese regalo distinto y original que tiene como destinataria la salud.

Para regalar y también para disfrutar personalmente cualquier momento del año. Y en estas fechas en las que la primavera abre sus puertas la propuesta del oasis de salud que representa este establecimiento no se puede dejar de lado.

Conoce todos los detalles de esa amplia carta de salud y belleza que ofrece el Hotel QH Spa Centro León, de su spa y sus ofertas en la web www.hotelqhcentroleon.com.

Dirección: Calle Los Cubos, 6. León Teléfono: 987 875 580 Web: www.hotelqhcentroleon.com