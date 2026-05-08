Piscifactoría Villanueva de Carrizo: sabores a trucha y a mucho más

La Piscifactoría Villanueva de Carrizo es sin duda un escenario para disfrutar de una excelente propuesta gastronómica. De lunes a domingo y con una amplia variedad de propuestas para todos los gustos.RAMIRO

La trucha, bien sea escabechada, a la plancha, frita o en sopa, es su especialidad, pero no la única delicia gastronómica que el comensal puede disfrutar a diario en la Piscifactoría de Villanueva de Carrizo. Comida tradicional, de la tierra y con una variedad que permite saciar todos los gustos, son sus argumentos culinarios que, de la mano de Noe García y su equipo han deleitado un buen número de paladares a lo largo de todos estos años. Y en un entorno tan especial, natural y con encanto que convierte cada experiencia gastronómica en única.

De eso dan fe sus clientes, más bien amigos que a lo largo de estos años han disfrutado de cada plato que sale de la cocina y fogones de la Piscifactoría Villanueva de Carrizo. También de visitantes y todos aquellos que han abierto las puertas de este establecimiento para degustar, desde el pescado por excelencia en los ríos leoneses, la trucha, a otros productos con igual de encanto culinario como los callos, las mollejas, patatas bravas en sus diferentes versiones, tortilla y platos de cuchara que son el mejor sustento para el cuerpo y el alma.

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La cocina tradicional leonesa conforma una parte importante de su oferta gastronómica con productos de la tierra y del comercio local como la carne o las hortalizas. Todo para llenar de sabores cada día de la semana (solo los lunes cierra por la tarde).

Calidad y platos con encanto a un precio accesible a todos los bolsillos con la posibilidad, además de toda la amplia gama de delicias culinarias que conforman su carta de platos, de disfrutar de los variados menús del día, de lunes a viernes a un precio de 15 euros, y los sábados y domingos (en este día no puede faltar la paella y el lechazo) entre los 22 y los 25 euros.

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Para comer y cenar desde las 10.00 hasta el cierre en un horario ininterrumpido y con la opción de disfrutar de cada elaboración tanto en su interior como en el exterior, donde se ubica también una terraza para que los manjares puedan degustarse en plena naturaleza.

Y con la posibilidad también de disfrutar en dicho entorno de una piscifactoría.

La Piscifactoría Villanueva de Carrizo ofrece así el mejor escenario para que la comida o la cena resulte de lo más provechosa posible. Para toda la familia. Porque en la variedad y la calidad está el gusto y este establecimiento lo ofrece de la forma más sabrosa posible.

Con la trucha, las carnes, los embutidos, tortilla, croquetas... y todo lo que pueda disfrutarse. Para comprobarlo solo hace falta abrir sus puertas y saborear sus muchos y ricos manjares.

Dirección: Calle El Río. Villanueva de Carrizo Teléfono: 987 357 455