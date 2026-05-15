Tesoros que dan luz al mundo

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m.r.

Baslumbrar a los museos como el eje de unión de un planeta en crisis es el espíritu del lema que han adoptado admnistraciones e instituciones para conmemorar el Día Internacional de los Museos, que se celebra el próximo lunes 18 de mayo. «Museos uniendo un mundo dividido» dará a conocer las «joyas de la corona» de la provincia, auténticos guardianes del patrimonio cultural.

En el MUSAC la entrada será gratuita todo el fin de semana con visitas comentadas a la exposición «Yoko Ono. Insound and Instructure». El sábado se celebrará la Noche de los Museos con apertura extraordinaria hasta la medianoche y visitas guiadas a las 19.00, 20.00, 21.00 y 23.00 horas. Además, a las 20.00 horas podrá disfrutarse del jazz afrocubano del Trío Cimarrón del prestigioso trompetista Jorge Vistel y, a partir de las 22.00 horas, el dj leonés JoseNoise planteará un recorrido por la música de Yoko Ono a través de una selección de los materiales sonoros publicados por la artista a lo largo de su carrera. El domingo, coincidiendo con la jornada de clausura de «Yoko Ono. Insound and Instructure», se ofrecerán recorridos comentados a la exposición a las 11.30, 12.30 y 18.00 h. Todas las actividades son gratuitas y para las visitas guiadas es necesaria inscripción previa.

El Museo de León ofrece entrada gratuita del 14 al 22 de mayo. Ofrecerá visitas guiadas especiales del 17 al 20 de mayo a las 12.00 h y una apertura especial por la Noche Europea de los Museos este viernes de 19.00 a 24.00 h

A una hora de León se ubica el Museo de la Siderurgia y la Minería, con sede en Sabero, donde el domingo día 17, a las 19.00 horas, se celebrará la entrega de los premios «Guardianes del Patrimonio Minero». En esta segunda edición el centro reconocerá la labor de los corresponsales del Diario de León en las cuencas mineras, Vanessa Araujo, María Ángeles Cebrones, José María Campos y Juan Manuel Castro, así como a Estefanía Niño, corresponsal de La Nueva Crónica, un gesto con el que pretende destacar su implicación en la defensa y promoción del patrimonio minero. Además, durante la entrega de galardones actuará el famoso Coro Minero de Turón. El jueves 21, a las 18.00 horas, tendrá lugar la segunda sesión del seminario «Guardianes del Patrimonio Minero», en la que el especialista Jose Luis Ruíz explicará su experiencia en la protección y restauración del patrimonio minero en general y del patrimonio minero mueble en particular. Las actividades son gratuitas previa inscripción en el museo o en el teléfono 987 718 357.

En la capital, la programación se centra en el Centro de Interpretación del Reino de León, el Centro de Interpretación León Romano, el Palacín y la Fundación Vela Zanetti. Este viernes, el Centro de Interpretación del Reino de León, ubicado en el Palacio de los Condes de Luna, acogerá a las 19.00 horas un recital musical de folk leonés hispano a cargo de Viridis Dúo. El sábado 16 de mayo, el Centro de Interpretación del León Romano, ubicado en la Casona de Puerta Castillo, ofrecerá la visita teatralizada «De civitate legio» con dos pases, a las 13.00 y a las 18.00 horas. Ambas actividades serán gratuitas y de acceso libre hasta completar el aforo.

En el Palacín, la actividad se centrará en la figura de Carlos Saura. El sábado 16 de mayo, de 11.00 a 14.00 horas, los más pequeños podrán participar en el taller documental «Graba, interpreta, crea», donde se convertirán en protagonistas rodando su propia pieza audiovisual. A las 18.00 horas, el teatro de marionetas y sombras «Tras la cámara» ofrecerá un recorrido histórico para familias desde los trucos de Méliès hasta el cine contemporáneo. El domingo 17 de mayo, a las 12.00 horas, se realizará un itinerario dinamizado que invitará a los asistentes a construir sus propios relatos a través de retos y juegos. Además, el lunes 18 de mayo, Día de los Museos, el centro mantendrá un horario especial de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Todas las actividades son con entrada libre hasta completar aforo.

Por su parte, la Fundación Vela Zanetti se une a esta jornada con una propuesta centrada en su exposición temporal «Pulchra Leonina– La luz habitada». El sábado, la institución invita al público a descubrir la visión contemporánea de la Catedral de León de la mano del artista Gerardo Santos Martínez. La jornada comenzará a las 11.30 horas con una demostración técnica de acuarela en vivo, donde el autor mostrará su maestría para transformar la piedra en atmósfera.

Gaudí también será protagonista del Día Internacional de los Museos. La Casa de Botines acogerá este sábado una nueva edición de «GAUDÍ DIM26», una propuesta cultural impulsada por el Museo Casa Botines Gaudí junto a SONDA que convertirá el entorno del Museo en un espacio abierto para la música, el arte y la creación contemporánea. Durante toda la jornada, el entorno de Casa Botines, también conocido como Entorno Gaudí, se transformará en un espacio abierto a la música, el arte y la creación contemporánea, conectando patrimonio, escena local y nuevas formas de cultura urbana en pleno centro de León. La programación se desarrollará entre las 11 y las 23 horas e incluirá conciertos, sesiones musicales, talleres infantiles y creativos, mercadillo artístico, editoriales independientes, ilustración, diseño, tatuaje y diferentes intervenciones culturales repartidas por el entorno Gaudí. El lunes habrá una visita guiada especial titulada «Gaudí y los materiales en la Casa Botines: entre la tradición y la innovación» a cargo de Carlos Varela, conservador jefe del Museo.

En representación del medio rural de León también abrirá sus puertas el Museo de los Pueblos Leoneses, en Mansilla de las Mulas, y que tendrá como evento especial a las 19.00 horas el domingo un concierto de las pandereteras bercianas Denise Silva y Bea Boto, referentes de los toques tradicionales de pandereta y pandero de la provincia.

En El Bierzo

Entrada gratuita a los museos. Las actividades se centran en el día 16. En el Museo del Bierzo, a las 12.00 h., concierto de estudiantes del Conservatorio. Por la tarde, «Tarde de museos», una ruta urbana guiada desde la entrada del parque del Plantío. A las 16.30 horas en el Museo de la Radio tendrá lugar una visita teatralizada dirigida por Fabularia Teatro para niños. También por la tarde el Museo del Bierzo ofrece tres presentaciones divulgativas sobre el legado de la comarca, ‘Hallazgo en la Edad del Hierro’, ‘Mapas geográficos de 1786’ y ‘Pintura barroca sobre cobre’. El Museo de la Energía organiza talleres científicos para niños y visitas guiadas a la antigua térmica de la MSP. El M.A.R.C.A de Cacabelos ofrece talleres sobre arqueología y exposiciones temporales de artistas locales. El Munic de Carracedelo sigue con la muestra temporal de Tim Burton y talleres para niños como el de Strangers Things. Las actividades requieren inscripción previa.

Astorga

El Museo Romano ofrece acceso gratuito el domingo en horario de 10 a 14 horas. Se proyectará un audiovisual sobre la Ergástula cada media hora. El Museo del Chocolate tendrá jornada de puertas abiertas desde las 11 horas. Todas las actividades requieren inscripción previa. Como evento especial, la Banda de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Profesional de Música de Astorga estrenará este viernes a las 22.00 horas, en la plaza Eduardo de Castro, la obra sinfónica para banda El Arquitecto de Dios, de David Rivas, coincidiendo con el estreno de la nueva iluminación nocturna del Palacio Episcopal.

La Bañeza

La oferta cultural empieza con el Museo de las Alhajas con sus visitas guiadas sobre indumentaria tradicional y el «taller de secretos» de joyería histórica. Rutas en bicicleta o a pie por los murales del MUBA, la jornada de puertas abiertas del Museo de la Alubia centrada en la tradición agraria de la comarca, y las actividades didácticas del CITBA sobre el pasado ferroviario y textil de la zona.