El detalle que pocos viajeros conocen y que podría impedir tu viaje a Europa

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Aunque seas ciudadano europeo y moverte por Europa te parezca algo rutinario, hay detalles que conviene revisar antes de salir de viaje. En la mayoría de trayectos dentro del espacio Schengen, no suele dar problemas la simple presentación del DNI, pero sí pueden surgir incidencias por controles puntuales, escalas, cambios de ruta o requisitos concretos de la aerolínea.

El documento correcto

Para viajar entre países del espacio Schengen, normalmente basta con llevar un documento nacional de identidad en vigor. El pasaporte no suele ser necesario para un ciudadano de la UE cuando se desplaza dentro del área Schengen, aunque sí puede ser útil en determinados trayectos o si el viaje incluye países fuera de ese espacio.

Los países en Europa que no forman parte del espacio Schengen incluyen Irlanda, Chipre y la mayoría de los países balcánicos, además de destinos de Europa del Este y Reino Unido. Estos países ofrecen alternativas para viajar o extender estancias tras agotar los 90 días en la zona Schengen

Escalas y trayectos mixtos

El principal problema con el que podemos encontrarnos no suele estar en el destino final, sino en el recorrido completo del viaje. Si incluye una escala en un país fuera de Schengen o una combinación de vuelos con compañías diferentes, pueden aparecer requisitos diferentes de identificación o control. No basta con tener en cuenta solo la entrada al país de destino: hay que revisar cada tramo del viaje para luego no tener que lamentar nada.

Requisitos de la aerolínea

Además de la normativa general, cada aerolínea puede aplicar sus propias reglas de embarque. En algunos casos, una compañía puede pedir revisar la documentación antes de permitir subir al avión, sobre todo si la ruta incluye conexiones internacionales o aeropuertos con controles más estrictos. Esto hace que un viaje aparentemente sencillo pueda complicarse si no se comprueba todo antes de salir de casa.

Salud y controles puntuales

Las restricciones sanitarias por covid se han relajado de forma general en Europa por razones obvias, pero eso no significa que no puedan existir controles excepcionales en rutas concretas. Aunque ya no es lo habitual, conviene revisar si hay alguna exigencia especial en el país de origen, en la escala o en la compañía aérea, especialmente cuando el trayecto incluye un país no comunitario.

Lo que conviene revisar

Antes de viajar, lo más prudente es comprobar tres cosas: que tu DNI o pasaporte esté en vigor, que el itinerario no incluya escalas con requisitos distintos y que la aerolínea no haya establecido condiciones adicionales para embarcar. En muchos casos, los problemas no vienen por el destino en sí, sino por un detalle documental que se dejó para el final.

Viajar dentro de Europa sigue siendo sencillo, pero no conviene dar por hecho que todo está resuelto. Revisar la documentación, las escalas y las condiciones del transporte es la forma más segura de evitar sorpresas de última hora.