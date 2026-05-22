Villaquilambre: asombro y risas gratis

Si usted nota que la gravedad funciona de otra manera en Villaquilambre desde hoy mismo hasta el domingo, no llame a los científicos. La culpa es del VIII Festival Internacional de Circo, que regresa dispuesto a demostrar que desafiar a las leyes de la física y arrancar risas al mismo tiempo es posible.

El epicentro del asombro se sitúa en el parque de la Casa de Cultura de Villaobispo, un espacio que durante tres días cambiará el césped por la arena imaginaria de una gran carpa. Y lo mejor de todo: con la entrada gratuita, ya que el único requisito es acudir con la capacidad de asombro intacta.

Lo que nació como una bonita apuesta por el entretenimiento familiar de calidad cumple ya ocho ediciones. Pero este año hay truco (del bueno): el público ya no solo mirará desde la barrera, está condenado a convertirse en el protagonista absoluto de la animación de calle. Todo el parque se transformará en una barraca tradicional de circo donde los talleres, las acrobacias, los payasos y los pequeños espectáculos se mezclarán con las grandes actuaciones. Habrá jaleo del bueno este viernes por la tarde, y mañana y domingo en sesión continua de mañana y tarde.

El espectáculo está servido.DL

El alcalde, Vicente Álvarez, lo tiene claro y asegura que «este festival constituye una actividad importante para nuestros vecinos y está dirigida a las familias de nuestro municipio». Vamos, el plan perfecto para apagar las pantallas y encender las emociones en vivo.

El plato fuerte llegará cada jornada en dos pases vespertinos (18.30 y 19.30 horas). Los escenarios principales acogerán seis espectáculos de compañías llegadas desde Valencia, Cataluña, Madrid, Galicia, Argentina e Italia. Para que vayan abriendo boca, aquí tienen a los sospechosos habituales que harán contener el aliento o soltar la carcajada. Son la Compañía Circo Alboroto (Argentina), que llega directamente desde el otro lado del charco. Combinan el humor porteño con equilibrismos imposibles. Su lema bien podría ser «si la vida te da limones, haz malabares con ellos mientras andas en monociclo».

El equipo de Gobierno presentó esta semana el Festival.DL

También Teatro Necessario (Italia) con su humor fino, música en directo y la elegancia clásica del clown italiano. Capaces de montar un drama shakesperiano y una comedia disparatada usando solo una silla y un sombrero, mientras Piti Circo (Galicia) son los maestros del riesgo aéreo. Demostrarán que los gallegos no solo suben o bajan las escaleras, sino que son capaces de quedarse suspendidos a varios metros del suelo haciendo poesía visual.

Desde Valencia se acerca La Finestra Nou Circ con una explosión de color mediterráneo que mezcla malabares con técnicas de circo social y un ritmo que ríete tú de las mascletás. Y desde Cataluña, Circo Los, especialistas en acrobacias colectivas y ritmo frenético. Si usted sufre de las cervicales, ver sus saltos mortales le curará o le dejará impresionado para siempre.

El evento ofrecerá dos pases vespertinos.DL

Completa el elenco Nueveuno (Madrid) y sus malabares matemáticos y coreografías perfectas. Una compañía que demuestra que lanzar objetos al aire y cogerlos todos es un arte milimétrico y bellísimo.

Como ya es tradición (y de la buena), el festival no se queda solo en el parque. El circo tiene un corazón social gigante y viajará a los colegios y a las residencias de ancianos del municipio. Los alumnos de los tres centros educativos públicos de Villaquilambre disfrutarán de una campaña escolar con actuaciones exclusivas diseñadas para ellos.

El concejal de Cultura, Jorge Pérez, saca pecho por ello. «Para este equipo de Gobierno son principales nuestros colegios públicos. Invertimos en ellos a lo largo de todo el año y también llevamos tres actuaciones de circo durante la semana a los tres centros del municipio». Por su parte, los mayores de las residencias tendrán su ración de sonrisas con una actuación en cada instalación, puesto que la capacidad de asombrarse no tiene fecha de caducidad.

El director del festival, Enrique López, desgranó esta misma semana los números (nunca mejor dicho) de esta edición: 11 compañías y 15 espectáculos que van desde el clown más tierno hasta los malabares y los ejercicios aéreos no aptos para cardíacos.

Pero la gran novedad de este 2026 tiene aroma a nostalgia con Circus Feria. Según López, se trata de «la recreación de aquellas ferias de finales del siglo XIX, de las antiguas barracas circenses, que ofrecían un conjunto de actividades propias y curiosas». Una máquina del tiempo para saber cómo se divertían nuestros tatarabuelos antes de que existiera TikTok.

Más allá de las risas y los aplausos, el festival se ha consolidado como un auténtico balón de oxígeno para la hostelería y el comercio local de Villaquilambre. Atraídos por una programación de nivel internacional y totalmente gratuita, miles de visitantes de la capital y de toda la provincia llenarán el municipio durante el fin de semana para demostrar que la cultura no solo alimenta el alma, sino que también dinamiza la economía de proximidad. Un éxito redondo donde ganan los artistas, disfrutan las familias y ruge el comercio local.

Y para rematar la jugada estética, dos detalles que hacen único a este festival: los trabajos de crochet de un grupo muy activo de vecinas (ganchillo elevado a la categoría de instalación artística) y el arte urbano volverán a dejar su huella en los muros del municipio para que, cuando los artistas se marchen, el espíritu del circo se quede en Villaquilambre. ¡Pasen y vean!