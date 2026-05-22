Restaurante Marisquería La Rueda: Marisco, pescado y mucho más

En el Restaurante Marisquería La Rueda todo es calidad. Desde la materia prima al proceso de elaboración por el que cada delicia que sale de sus fogones llega a la mesa de los comensales para un disfrute pleno. También un servicio profesional y cuidado. El cliente es lo primero y por eso su satisfacción es la mejor carta de presentación de este establecimiento en el que la gastronomía se saborea y goza.

Manolo y Yoli abrieron el camino y Miguel, su hijo, ha dado un mayor impulso a un restaurante-mesón en el que cada experiencia culinaria se recuerda de manera especial. E invita a repetir.

RAMIRO

La calidad no se cocina, pero sí es el mejor ingrediente para que cualquier plato alcance la excelencia. En el Restaurante Marisquería La Rueda lo hace cada día (salvo la tarde-noche del martes y el miércoles que permanece cerrado) y en cada propuesta culinaria. Abrir sus puertas es encontrarse a primera vista con un expositor que luce el colorido de un marisco de primera calidad: percebe, camarón, langosta, navajas, almejas, nécoras, ostras, centollos, zamburiñas, cigalas... Todo fresco y de primera calidad.

Lo que se pida se tiene y, si no, se puede encargar. La oferta de pescados frescos no desmerece a la del marisco. Y con hasta 14 tipos diferentes para que el comensal pueda encontrar el producto deseado. Y elaborado de la manera más deliciosa posible. Porque la cocina es otro de los ejes de este palacio de la gastronomía. La buena gestión de los proveedores hace que, junto con los habituales de la carta en el Restaurante Marisquería La Rueda, se ofrezcan pescados del día, frescos... y deliciosos. Las carnes de primera calidad también están presentes en su propuesta culinaria. Como en el caso de los mariscos y los pescados, también con una calidad sobresaliente que sin duda alguna eleva al séptimo cielo las sensaciones que produce a cada comensal.

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Tampoco faltan los buenos y ricos vinos, una amplia variedad seleccionada por su calidad, para que la comida o la cena sea plena. Mariscos y pescados frescos van directos a sus fogones. De la lonja al mesón. Su aspecto, olor y sabor, así lo refrendan. No hay nada mejor que ofrecer el mejor producto. Y eso lo tiene subrayado con letras mayúsculas La Rueda. Del mar a la tierra con sus carnes selectas.

De la mano de Miguel Barros, en la calle Relojero Losada 8. Allí, desde hace más de cuatro décadas, un pedazo de mar se abre a la tierra adentro para ofrecer sus delicias, las que se sirven en cada plato o bandeja en la mesa de un establecimiento en el que la tradición y la modernidad maridan a la perfección... con marisco, pescado o carne. Así, por más de cuatro décadas y muchos otros años más para que la buena mesa, el placer por la comida sea saciado con cada propuesta que esboza la carta del Restaurante Marisquería La Rueda.

Dirección: Calle Relojero Losada, 8. León Teléfono: 987 237 367