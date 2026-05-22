Cooperativa Vinícola de Valdevimbre; Historia, sabor y buenos vinos

La Cooperativa Vinícola Comarcal de Valdevimbre ofrece desde hace años la esencia de los buenos vinos en cada una de sus botellas.ARMANDO MEDINA

La tradición vitivinícola de Valdevimbre tiene nombre propio: Cooperativa Vinícola Comarcal de Valdevimbre. Desde hace más de medio siglo, esta bodega ha sabido convertir el esfuerzo de generaciones de viticultores en vinos reconocidos, manteniendo intacta la esencia de una tierra donde el vino forma parte de la identidad y de la vida cotidiana.

Fundada en el año 1970 gracias a la unión y el compromiso de numerosos viticultores de la comarca, la cooperativa nació con un objetivo claro: defender la calidad de las uvas y dar valor al trabajo de quienes cuidan las viñas durante todo el año. Hoy, más de medio siglo después, continúa siendo uno de los grandes referentes de la Denominación de Origen León y un ejemplo de cómo tradición e innovación pueden caminar de la mano.

En pleno corazón de Valdevimbre, pueblo conocido por sus bodegas centenarias y su histórica cultura vinícola, en las instalaciones de la cooperativa, donde descansan sus barricas y maduran vinos con personalidad propia. Allí, el tiempo parece detenerse para dejar que cada botella alcance su máxima expresión.

Sus socios viticultores, cultivan principalmente las variedades autóctonas Prieto Picudo y Verdejo, auténticos símbolos de la zona. Los suelos de cantos rodados y la cuidada agricultura de precisión permiten obtener una uva de extraordinaria calidad, base imprescindible para elaborar vinos elegantes, equilibrados y llenos de carácter.

Bajo marcas ya consolidadas como Abadía de Balderedo, Casas Negrales y Señorío de Valdés, la bodega ofrece una amplia gama de rosados, tintos y blancos que han conquistado a consumidores y expertos. Especial mención merece el Abadía de Balderedo Gran Reserva, elaborado al cien por cien con uva Prieto Picudo y criado durante 85 meses en barrica de roble, un vino distinguido en certámenes internacionales y considerado una auténtica joya enológica.

«Cuidamos la vid, elaboramos vino» es un lema que llevan a orgullo. No hace falta decir más. Sencillez sin alardes ni despistes con modas pasajeras. Todos sus vinos pueden adquirirse a través de la página web de la cooperativa por medio de su tienda online.

La calidad de sus vinos ha llevado el nombre de Valdevimbre y de León a numerosos mercados nacionales e internacionales, acumulando premios y reconocimientos. Así, la cooperativa continúa mirando al futuro con ilusión, apostando por la excelencia y trabajando para que cada copa de vino siga contando la historia de una tierra única. Con el vino como protagonista.

Dirección: Carretera León, s/n. Valdevimbre Teléfonos: 987 394 540 y 659 774 770 Correo: valdevim@gmail.com