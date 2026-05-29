Restaurante Casablanca: De León al infierno

El Restaurante Casablanca es un referente gastronómico. De León al Infierno. Con su apuesta por la cocina tradicional, al fuego y de lo más natural.RAMIRO

El Restaurante Casablanca es sabor, tradición y calidad. Buena y deliciosa gastronomía que cada día alimenta cuerpo y alma. Es tradición cocinada a fuego y brasa en la que cada plato llama al apetito del comensal. Cocina que encuentra en la mesa su cauce para disfrutarla en un espacio acogedor en el que el cuidado servicio es otro factor a tener en cuenta para disfrutar de una buena comida, una cena... o cualquier momento de la jornada.

El Restaurante Casablanca reivindica la cocina casera. Y lo hace con el ejemplo. Con toques propios que otorgan a cada elaboración de una identidad propia. Su eslogan de León al Infierno resume esas señas de identidad de un establecimiento en el que la buena comida se transluce en cada una de sus propuestas. Con el fuego, la brasa, la pasión por la tierra y la autenticidad.

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No valen medias tintas. Cada plato que se sirve es el mejor. Porque en él va todo el esfuerzo, dedicación y el trabajo y sabiduría de muchos años. Comer o cenar en el Restaurante Casablanca es igual que hacerlo en la casa de la abuela o de la madre. Con ese auténtico sabor a buena cocina. A lo más natural. Nada de precocinado. Con productos de la tierra y una elaboración propia, con ese toque de un establecimiento para el que el cliente siempre es lo primero. Por eso le ofrece a cada uno de los comensales lo mejor. Eso sí, con una amplia variedad de propuestas para que todos los gustos queden saciados.

Y además, con un cambio de cocina y cocinero con el que ese salto hacia adelante en la propuesta culinaria queda plasmado. Con una carta más elaborada y moderna, diferente pero siempre manteniendo la esencia del Casablanca. Con nuevos sabores y platos en los que las palabras variedad y calidad van estrechamente ligadas.

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Mejorar cada día es algo que tiene grabado a fuego este restaurante. Y en ello trabajan, con productos de la tierra y también con el esmero máximo para cada una de sus elaboraciones.

A las comidas y cenas no le faltan tampoco los desayunos para iniciar el día con fuerzas. Con propuestas modernas y una variedad y cantidad considerable. Todos los días de la semana desde las ocho de la mañana a las doce de la noche y los fines de semana desde las nueve y con la misma hora de cierre. De León al Infierno. Para deleitarse de las delicias de un restaurante en el que cada vez que se abren sus puertas se disfruta de la cocina tradicional con toques propios y en la que saborear cada propuesta es hacerlo de una gastronomía en mayúsculas. Para eso no hay nada mejor que comprobarlo

Dirección: Avenida de Nocedo, 73. León Teléfono: 987 070 700 Web: www.restaurantecasablanca.es