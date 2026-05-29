El pueblo marinero a 2 horas de León donde José Luis Rodríguez Zapatero pasaba los veranos de niño y que hoy enamora a viajeros

La biografía de José Luis Rodríguez Zapatero sitúa en Luanco parte de los veranos de infancia del expresidente del Gobierno.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha estado ligado públicamente a León, pero parte de sus recuerdos de infancia también miran hacia Asturias. A poco más de dos horas por carretera desde la capital leonesa se encuentra Luanco, la villa marinera del concejo de Gozón donde el expresidente del Gobierno pasaba temporadas estivales cuando era niño, según la biografía publicada por Biografías y Vidas. Ese vínculo familiar sitúa a este rincón del Cantábrico en un lugar especial dentro de la historia personal del exlíder socialista.

La referencia aparece mencionada en el perfil biográfico dedicado a Zapatero, donde se señala que durante su infancia veraneaba en Luanco, una localidad costera asturiana que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los destinos costeros más conocidos de Asturias gracias a su identidad marinera, su puerto y sus playas.

Luanco (oficialmente Lluanco/Luanco) es la capital del concejo asturiano de Gozón y cuenta con una fuerte tradición vinculada al mar. Según la información turística oficial del Principado de Asturias, se trata de una de las villas marineras más representativas de la costa central asturiana, situada muy cerca del Cabo de Peñas, el punto más septentrional de la comunidad.

El paseo marítimo y las casas frente al Cantábrico reflejan el carácter histórico y marinero de Luanco.Getty Images

Qué tiene Luanco, el pueblo de Asturias vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero

El puerto, las playas urbanas y las fachadas junto al mar forman parte de la imagen más reconocible de Luanco.

La oficina de Turismo de Asturias define a Luanco como la villa marinera más cercana al Cabo de Peñas, una característica geográfica que marca buena parte de su personalidad. Esa mezcla entre paisaje abierto, tradición marítima y ambiente tranquilo ha reforzado su atractivo turístico, con presencia frecuente en guías especializadas sobre escapadas por Asturias.

Las playas urbanas y el paisaje costero convierten a Luanco en uno de los destinos más atractivos de la costa central asturiana.Getty Images

La Playa de La Ribera, situada prácticamente junto al casco urbano, representa uno de sus rincones más reconocibles, mientras que el Museo Marítimo de Asturias ayuda a comprender el peso histórico de la pesca y la cultura naval en esta zona. Diferentes publicaciones especializadas en viajes, como Escapada Rural o Guía Repsol, sitúan además a Luanco entre las localidades costeras más recomendables para descubrir la Asturias marinera.

Luanco, en el concejo de Gozón, aparece vinculado a los veranos de infancia de José Luis Rodríguez Zapatero, según la biografía publicada por Biografías y Vidas.Getty Images

Luanco, el pueblo marinero de Asturias que sigue conquistando viajeros

El atractivo de Luanco trasciende el verano. Su cercanía con Avilés, Gijón y el entorno natural del Cabo de Peñas lo convierten en una escapada habitual durante todo el año, especialmente entre viajeros procedentes de Castilla y León.

La iglesia de Santa María domina uno de los rincones más emblemáticos de Luanco, la villa marinera vinculada a la infancia de José Luis Rodríguez Zapatero.Getty Images

Ese equilibrio entre tradición, mar y autenticidad explica por qué este pueblo ha mantenido intacta gran parte de su personalidad. Pasear junto al puerto, detenerse frente a las embarcaciones pesqueras o contemplar el Cantábrico desde el paseo marítimo permite entender el magnetismo de la localidad.