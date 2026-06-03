Es oficial: este es el balneario de León donde los jubilados pueden pasar varios días desde 394 euros

Los balnearios incluidos en el programa de termalismo se han convertido en una de las opciones favoritas entre los jubilados.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El interés por los balnearios asequibles se ha disparado entre muchos mayores de 60 años que buscan unos días de descanso sin grandes desplazamientos ni precios elevados. Dentro del programa de termalismo, un balneario de León figura entre las opciones que permiten pasar varios días de relax por menos de 500 euros, una cifra que ha convertido este tipo de escapadas en una de las fórmulas favoritas entre jubilados.

El Balneario de Caldas de Luna, situado en el Valle de Luna, figura dentro del programa de termalismo con precios que oscilan, según temporada y estancia, entre 394 y 420 euros, manteniéndose por debajo de los 500 euros en buena parte de los turnos disponibles.

Ubicado en un entorno natural del norte de León, el establecimiento se encuentra dentro de un espacio declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO e integrado en la Red Natura 2000, un factor que ha contribuido a despertar interés entre quienes priorizan escapadas tranquilas y de proximidad.

Según las condiciones habituales de este tipo de programas, las estancias incluyen alojamiento y acceso a servicios termales, aunque determinados tratamientos o experiencias complementarias pueden contratarse aparte dependiendo de la disponibilidad del centro y la temporada.

Las aguas mineromedicinales y los circuitos hidrotermales forman parte de la experiencia en muchos balnearios del programa.Getty Images

Las aguas termales de Caldas de Luna son uno de los grandes atractivos del balneario de León

Uno de los elementos más conocidos del centro son sus aguas mineromedicinales, procedentes de los manantiales de Fuencaliente, que brotan a una temperatura aproximada de 28,5 grados. Este tipo de aguas termales se utilizan tradicionalmente en programas de bienestar y relajación, especialmente entre personas que buscan aliviar molestias musculares o reducir el estrés cotidiano.

El complejo dispone de piscina termal, circuitos hidrotermales, duchas de contraste y tratamientos de relajación, además de servicios adicionales como masajes y terapias corporales. Entre las opciones disponibles figuran circuitos de agua con chorros para distintas zonas del cuerpo o tratamientos específicos orientados al descanso físico.

Los tratamientos termales y masajes son uno de los principales atractivos de las escapadas de bienestar para mayores.Getty Images

El programa termal incluye otros balnearios de Castilla y León además de Caldas de Luna

El programa de termalismo no se limita únicamente a León. En Castilla y León, existen otros establecimientos incluidos para quienes buscan unos días de descanso sin realizar grandes desplazamientos. En Burgos, el Balneario de Corconte, en el Valle de Valdebezana, mantiene turnos desde unos 394 euros. En Salamanca, aparecen opciones como el Balneario de Retortillo, conocido por su entorno natural, o el Balneario de Ledesma, cuyos precios se sitúan entre los 427 y 452 euros según temporada.

Para quienes priorizan un presupuesto más ajustado, el Hotel Balneario Almeida, en Zamora, figura entre las opciones más económicas del programa, con turnos desde poco más de 300 euros.

El programa suele desarrollarse entre primavera y otoño y permite acceder a estancias termales en distintos puntos de España con precios cerrados según el destino y el mes elegido. Para muchos jubilados, este tipo de escapadas se han convertido en una forma de desconectar sin necesidad de asumir el coste de unas vacaciones tradicionales.