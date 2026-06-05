Alojamiento Turístico La Era: Un paraíso para sentirse vivo

Un paraíso en plena naturaleza. Y con nombre propio: Alojamiento Turístico La Era. Naturaleza, respeto por la tradición y todas las comodidades propias de los nuevos tiempos se dan la mano en Cerezales del Condado en esta iniciativa, hecha ya reconfortante realidad, ubicada a 30 kilómetros de León. Un proyecto que nace de la mano de Ana María González Díez con el objetivo de recuperar un espacio tradicional ligado a la agricultura y transformarlo en un alojamiento turístico moderno, respetando la identidad rural del entorno y acorde con la edificación emblemática Fundación Antonino y Cinia que se encuentra enfrente de la casa.

«Este terreno ha pasado por varias generaciones, en 1940 paso de mi abuelo Joaquín a mi padre Joaquín hasta llegar a mis manos y cumplir mi sueño: hacer un alojamiento turístico para uso y disfrute de todas las personas que me han ayudado hacerlo realidad, se alojan, lo disfrutan y se van con ganas de repetir. No hay palabras para describir tanta gratitud», apunta Ana María que precisamente recibía ayer un reconocimiento por parte de la Asociación española de Turismo Rural con el accésit al Premio a la Mejor Casa Rural.

RUBÉN DE BARO

La casa (con la mano y trazas de Ferrero-Franco Arquitectos en su rehabilitación con la batuta de José Ramón Ferrero para aunar pasado, presente y futuro. Y con la ejecución a cargo de Prointecasa), insta a fomentar la convivencia, volcando todas sus estancias con acceso directo hacia el jardín, porche y piscina. Con vistas al monte y enfrente de la Fundación Antonino y Cinia, que organiza multitud de eventos culturales, exposiciones, talleres... todo de forma altruista.

La Era se encuentra enclavada en un lugar estratégico. Paisajes suaves de campos de cultivo y escarpados de montaña decoran el entorno de la casa en una combinación perfecta de naturaleza, montaña y ríos como el Porma y el Curueño. Entre los principales atractivos cercanos destacan los senderos naturales, multitud de rutas en bicicleta por la zona como Cruz de la Quebrantada, la del Lago Isoba, el Lago Ausente, la de las Minas y otras muchas más. Sil olvidarse de la fuente de vida que son los ríos y una actividad como la pesca.

RUBÉN DE BARO

Descansar, conectar con la naturaleza e inmersión en el mundo rural, ver los tractores, las labores del campo, salir a la calle a la espera de que pase el panadero, charlar con el pastor y ver sus ovejas, granjas de vacas, terneros, pastar las vacas, cómo ordeñan la leche, cómo fabrican los quesos, contemplar las estrellas y la luna constituyen parte de las joyas del entorno de La Era, el mejor lugar para disfrutar de la vida, recargar pilas y sentirse en el séptimo cielo. En este caso en Cerezales del Condado.

Dirección: Calle Antonino Fernández, 73. Cerezales del Condado (León) Teléfono: 639 024 354

Correo: info@alojamientoturisticolaera.es Web: info@alojamientoturisticolaera.es