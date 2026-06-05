Agenda de León: toda la programación hasta el 11 de junio

VIERNES 5

MÚSICA

Concierto de piano de Martín Arias Fernández. Auditorio +QMúsica. León. A partir de las 20.00 horas. Primera parte dedicada a Chopin, solo contará con obras de este compositor: Mazurka op 17 nº 4 y Nocturno op 48 nº 1. Polonesa op 53 «Heroica». Segunda parte, estará formada por obras no clásicas:ºEstudio no 6, de Philip Glass. Fly me to the moon, de Bart Howard, The winner takes it all, de ABBA y Don»t look back in anger, de Oasis. Estreno de una obra de composición propia.

La Térmica Cultural. Ponferrada. Concierto «A la luz de las velas». Grandes bandas sonoras: De la pantalla al piano. El Auditorio Antracita de La Térmica Cultural se transformará en un escenario mágico iluminado por más de 1.500 velas para acoger dos experiencias musicales únicas interpretadas al piano por Sigfrido Cecchini. A ls 20.30 horas Tributo a ABBA, The Beatles, Queen y Mecano.

Pobladura Rock Festival. Pobladura de Pelayo García. 30º Aniversario. Con Reincidentes y Lionsway. Luego disco móvil con DJ Tino. A partir de las 00.45 horas. Concierto gratuito.

Sala Eutherpe. Concierto. Piano Solo. Megi Gjura (Albania). A lo largo de los años ha participado en muchos concursos, nacionales e internacionales, en los que ha ganado muchos primeros premios: 'EPTA Albania', 'Grand Prize Virtuoso', 'Golden Classical Music Awards', etc., lo que le dio la oportunidad de actuar en: Carnegie Hall (Nueva York), Mozarteum Sölitar (Salzburgo), Kilden Teater og Konserthus (Noruega), Teatro de Ópera y Ballet de Albania. A las 19.30 horas.

ARTES ESCÉNICAS

Sala Río Selmo de Ponferrada. Wannabe. A las 19.00 horas. Muestra realizada por el alumnado de la Escuela de Artistas El Patio a beneficio de BEDA.

IV Gala Benéfica a favor Proyecto Convico. Teatro San Francisco de León. A las 20.00 horas. Las entradas se adquieren en la sede de la asociación. Llega la cuarta edición de esta Gala Benéfica que consolida su propuesta cultural con un espectáculo dinámico y variado.

CINE

Teatro El Albéitar. Documental del mes. Gen. De Gianluca Matarrese. A las 20.30 horas.

DANZA

Gala Fin de Curso 2026. Escuela Municipal de Danza Valverde de la Virgen. Auditorio Ciudad de León. A las 19.30 euros. Entrada: 4 euros.

DEPORTE

FID. Los Otros Reyes de León. Con Manuel Cadenas, Gustavo Aranzana y Rubén de la Barrera. Plaza Mayor León, 19.00 horas.

HISTORIA

León. Natalicio del Águila. De 18.30 a 21.00 horas. Campamento romano. Jardín Arqueológico del Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo). 19.30 horas. Conferencia «Locusta y el veneno en Roma», impartida por Lucía Vega (Legio IIII Macedónica). Salón de conferencias del Palacio del Conde Luna. Conferencia. 900 Aniversario Coronación Real de Alfonso VII. Conferencia Inaugural. Salón de Actos Alfonso V. Ayuntamiento de León. «Alfonso VII, emperador de León y la Rosam Auream del Papa Eugenio III» a cargo de Monseñor José Manuel del Río Carrasco, Administrador del Culto Divino y Prelado de Honor de su Santidad.

SÁBADO 6

LITERATURA

Doña Urraca. Emperatriz de España. Autor Alfonso Solís. Presentación del libro. Librería Pastor. 12.00 horas.

TALLER DIDÁCTICO

Baile y música tradicional. Castillo de los Templarios de Ponferrada. Gandaina Urbana: Garabullando. De 12.00 a 13.00 horas. Público infantil y familiar. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

MÚSICA

Concierto de Stefan Estrada. Sala Río Selmo de Ponferrada. En este concierto, acompañado por la pianista portuguesa Estefanía Cereijo Omil, interpretará obras de Beethoven, Félix Mendelsshonn y Manuel de Falla. A las 20.00 horas.

Fundación Club 45. Literatura y música. Santa Colomba de Somoza. Presentación de los libros de Esther Zecco: «Conversaciones con Maryni Callejo» y «Mari Trini, retrato de una mujer libre». A las 18.00 horas. A las 19.00 horas Showcase acústico.

Sala Eutherpe. Concierto. Piano solo: Anastasija Gichevska (Macedonia). A lo largo de su carrera, Anastasija ha sido reconocida con más de 30 premios internacionales de piano. En particular, ganó los primeros premios en el Concurso Internacional de Piano «Interfest", el Concurso Polifónico de Macedonia del Norte, el Festival de Gala de Viena, el Concurso Internacional de Piano de Ankara, el Concurso Internacional Imka, el Concurso Internacional de Orquesta Maestro y el Concurso Internacional de Piano Ohrid Pearls. En 2020, recibió el Premio YAMAHA al Mejor Pianista de Macedonia del Norte. También es ganadora de la Fundación de Piano Robert Turnbull. A las 19.30 horas.

Vega de Valcarce. Concierto Desert Vipers. La Portela Rock & Roll Pizza. A las 21.00 horas.

TEATRO

Teatro Gullón de Astorga. La Maja Robada (o el museo de los cuadros robados). De Jesús Torres. Dirigida por Carlos Martínez-Abarca. Cuenta la historia de cómo dos mujeres son capaces de desvalijar el Museo del Prado de Madrid con tan solo una falsa tarjeta de visita. Mercedes y Esperanza, dos mujeres asoladas por la guerra, deciden poner fin a su precaria situación y comienzan a vivir dos vidas inventadas: la de la Marquesa de Arnuossa y su criada Sophie. A las 20.30 horas. Entrada. 10 euros.

EXPOSICIÓN

Sala de Exposiciones-Ateneo Cultural El Albéitar. Visita guiada a la exposición «Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois». A las 18.00 horas.

ARTES ESCÉNICAS

XI Festival Fin de Curso. Infinity Dance Studio: Sinergic. Auditorio Ciudad de León. Entrada: 12 euros (más gastos de gestión). A las 17.30 y las 20.00 horas.

HISTORIA

León. Natalicio del Águila. De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Campamento romano. Jardín Arqueológico Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo). De 12.00 y 17.00 horas. Demostración de artesanía romana a cargo de Fernando Barriales, Flashback, Artium ac Vitae y Domus Panis. Jardín Arqueológico del Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo). A las 12.45 horas. «De re militari». La evolución del ejército romano. Explicación y demostración de técnicas militares. Jardín Arqueológico del Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo). De 13.00 y 18.30 horas. Patrulla legionaria. Plaza de Puerta Castillo, calle del Cid, calle Pilotos Regueral, calle de Ruiz de Salazar, plaza de San Isidoro, calle Sacramento y plaza de Santo Martino, con llegada de nuevo a la plaza de Puerta Castillo. A las 17.30 horas. Visita teatralizada. Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo). De 18.30 a 22.00 horas. Recreación cena romana. «Domus Victrix» (Astorga). Calle de Ruiz de Salazar. A las 19.00 horas. Desfile de las legiones por el perímetro de la muralla romana recorriendo tres de las cuatro puertas del campamento romano. Salida de la plaza de Puerta Castillo, calle Carreras, avenida de los Cubos, Puerta Obispo (porta principalis sinistra), calle Serradores, Torre de los Ponce, Plaza Mayor (porta praetoria), calle de Mariano Domínguez Berrueta, calle del Cardenal Landázuri, calle del Convento y vuelta a la plaza Puerta Castillo, con prolongación a la Era del Moro. A las 19.30 horas. Conferencia «Reflexiones en torno al gladiador local M.U. Aracintho», impartida por Fernando Barriales. Salón de conferencias del Palacio del Conde Luna.

DOMINGO 7

ARTES ESCNÉNICAS

Ópera Infantil. Un Cuento de Gatos. Auditorio Ciudad de León. A las 19.00. Acceso por invitación. El Coro Infantil Ciudad de León participará en esta fantástica obra en el Auditorio Ciudad de León. Recomendada a partir de 6 años.

MÚSICA

Fundación Club 45. Literatura y música. Santa Colomba de Somoza. Esther Zecco. La Senda del Robledal (acústico itinerante). A las 12.00 horas.

LUNES 8

ARTES ESCNÉNICAS

Gala Fin de Curso 2026 de las Áreas de Clásica y Teatro. Auditorio Ciudad de León. A las 19.00 horas. Entrada con invitación. reparte la organización. El Auditorio acoge las grandes galas de las áreas de Clásica y Teatro (día 8) y de Tradicional y Teatro (día 10).

HISTORIA

Archivo Histórico Provincial de León. Semana Internacional de los Archivos. A partir de las 10.30 horas. Presentación a medios de comunicación por parte del delegado de la Junta de Castilla y León en León del fondo documental de Carlos Arias Navarro. incorporado como donación gratuita al AHP de León.

MARTES 9

MÚSICA

Coherencia Ecobar. Ponferrada. Ringo. El Bingo Musical. A partir de las 20.00 horas.

HISTORIA

Archivo Histórico Provincial de León. Inauguración de nuevo mural de alumnos de Maristas San José en el Pasadizo del Espolón. A las 10.00 horas. El Colegio Maristas San José presenta una nueva obra. Visita guiada al Archivo Histórico Provincial a las 13.00 horas. Además se realizará una visita guiada a las instalaciones del Archivo Histórico Provincial y la exposición, con entrada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES 10

ARTES ESCÉNICAS

Gala Fin de Curso 2026 de las Áreas de Clásica y Teatro. Auditorio Ciudad de León. A las 19.00 horas. Entrada con invitación. reparte la organización. El Auditorio acoge las grandes galas de las áreas de Clásica y Teatro (día 8) y de Tradicional y Teatro (día 10).

JUEVES 11

MÚSICA

Sr. Chinarro. Acústico. El Gran Café. A las 21.30 horas. Entrada anticipada a 15 euros y en taquilla a 20 euros.

ARTES ESCNÉNICAS

Festival de Infantil. Auditorio Ciudad de León. A partir de las 18.00 horas. Los alumnos de Formación Básica toman el escenario del Auditorio. Entrada con invitación. Reparte la organización.