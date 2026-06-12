Mesón El Yugo: Una brasa que une mundos

Existen lugares que no solo alimentan el cuerpo, sino que también resguardan el alma de un pueblo. En Valverde de la Virgen, ese rincón tiene nombre propio: el Mesón El Yugo. Un establecimiento pequeño, tranquilo y profundamente acogedor, con capacidad para 30 comensales, donde cada detalle respira mimo, arraigo y una atención al cliente que hoy en día es un auténtico tesoro.

Detrás de este proyecto se esconde una historia de amor, esfuerzo y legado. Hace ya 26 años, Javier Alonso y su esposa, Carmen López —hoy fallecida—, decidieron tomar las riendas del bar de su suegro. Con valentía y mucha ilusión, lo transformaron en el restaurante que es hoy: un punto de encuentro imprescindible para los amantes del buen comer.

Terraza del establecimiento.ANGELOPEZ

La gran peculiaridad que ha hecho famoso a El Yugo más allá de sus fronteras es su asombrosa apuesta por las carnes exóticas. Pocos lugares pueden presumir de ofrecer en un mismo menú platos de canguro, cocodrilo, bisonte o cebra.

«Cada una de estas carnes tan especiales se cocina con maestría a la brasa», explica Alonso. «Es la mejor manera de conservar todo su sabor auténtico, y siempre las servimos acompañadas de su salsa para potenciar al máximo la experiencia del comensal». Pero en El Yugo nadie se queda con hambre. Para quienes prefieren los sabores de la tierra, el mesón ofrece una espectacular selección de carnes y pescados tradicionales, cocinados con el mismo respeto al producto y ese toque casero que sabe a hogar. Como anécdota que refleja la variedad y peculiaridades de su carta, Javier recuerda entre risas a un cliente foráneo que, al ver en el menú la joya de la gastronomía local, la cecina de León, preguntó con asombro si se trataba de carne del «rey de la selva» y no del maravilloso embutido de la provincia que aún no había probado.

Interior del Mesón El Yugo.ANGELOPEZ

El Mesón El Yugo es el local perfecto para una comida tranquila, de esas en las que se detiene el tiempo. El establecimiento abre sus puertas de 10.00 a 20.30 horas de lunes a domingo excepto el miércoles que cierra, ideal para tomar algo con calma, mientras que el servicio de cocina funciona a pleno rendimiento de 13.30 a 16.30 horas. Por su buen trato, su ambiente íntimo y una propuesta culinaria que es, a la vez, un viaje exótico y un regreso a las raíces, El Yugo se ha ganado el corazón de los vecinos y visitantes. Un homenaje al legado de Carmen y al incansable trabajo de Javier que merece la pena descubrir y saborear. Una parada obligatoria en Valverde para quien busca la emoción de lo inesperado.