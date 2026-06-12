Hostal San Miguel: Sabor y ocio todo el año

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

El Hostal San Miguel, un acogedor establecimiento situado en Villalobar, presenta una atractiva agenda de eventos y promociones para disfrutar al máximo este verano. De la mano de José Prieto y su profesional equipo, este negocio abre sus puertas cada día del año para atender a viajeros y vecinos, consolidando el alojamiento, el placer gastronómico y el trato esmerado como sus grandes señas.

Dentro de su oferta hostelera, el establecimiento se vuelca con los aficionados al fútbol bajo el lema promocional ¡Vive el Mundial! Durante las retransmisiones de los partidos, el bar-restaurante ofrece una promoción gastronómica por la cual obsequia con una caña, un refresco, agua o un tercio de cerveza Ambar a cualquiera que consuma una de sus pizzas, hamburguesas, sándwiches, raciones o platos combinados. La oferta se extiende durante los encuentros y se mantiene a lo largo de toda la noche con un precio fijo de 5€ para las copas, quedando únicamente excluidas de esta tarifa las bebidas de categoría Reserva o Premium. Asimismo, con el objetivo de dinamizar las jornadas deportivas, cada consumición realizada durante el partido otorga un número de participación para el sorteo de dos pizzas, todo ello acompañado de múltiples sorpresas adicionales para los asistentes.

Vive el Mundial en el Hostal San Miguel.ÁNGELOPEZ

Por otro lado, el local se viste de gala el próximo 27 de junio a partir de las 20:00 horas para dar la bienvenida oficial a la temporada estival con un gran evento en torno al pulpo. Los comensales podrán deleitarse con un completo menú marinero y de brasa compuesto por pulpo, vieiras, navajas, langostinos, mejillones y una variada barbacoa. Para poner el broche de oro, la velada cerrará con un dulce chocolate con churros. Toda la noche estará además amenizada en directo por la actuación musical de El Probe Miguel, quien se encargará de poner ritmo y diversión a la velada.

Más adelante, el próximo 18 de julio el hostal acogerá la feria «Uniendo comunidades», un evento único donde se darán cita productos de Andalucía, Asturias, Galicia y el propio León. Siguiendo con el calendario estival, el 22 de agosto llegará el turno del mercado medieval, una jornada temática que contará con opciones tanto de comida como de cena para revivir la época del medievo a través del paladar. La programación festiva y cultural no se detiene aquí, ya que el establecimiento promete novedades todos los meses para sorprender a sus clientes. Se pueden hacer reservas al teléfono 663 39 14 56, el 987 30 44 10, su página web oficial y sus perfiles activos en las redes sociales.

Dirección: N-630, km 169, 24233 Villalobar Teléfono: 663 391 456 y 987 304 410