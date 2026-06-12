Junio de moda y libros en La Bañeza

Literatura, deporte, teatro,... La Bañeza tiene tantas cosas que aburrirse es imposible. Todo el año. La ciudad está muy viva y así lo demuestra de enero a diciembre. Con iniciativas y propuestas que sirven también para dinamizar su economía, la de los vecinos, y de paso convertirse en un gigantesco escaparate que llama con fuerza al turismo.

Junio, un mes en el que la primavera deja paso al verano, acoge este año dos importantes propuestas que van desde la moda a la literatura. La más cercana, este fin de semana, el domingo 14, con la pasarela ‘La Bañeza es Moda’.

Después de sus dos exitosas ediciones precedentes, la tercera apunta a alcanzar varios escalones más altos.

Con el Ayuntamiento como motor y organizador, este día de la moda en la ciudad con la concejalía de Comercio y Desarrollo Económico a cargo de Elena Bailez y de la profesional del sector Andrea Marqués, que en su día esbozó esta idea, la pasarela cambia este año de escenario celebrándose en la Plaza de la Harinera desde las 18.30 horas.

El reconocimiento a la labor del sector en la ciudad y también el apoyo a su trabajo diario como en otras propuestas es extensible a otros sectores económicos. El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, apunta a este tipo de iniciativas como parte del esfuerzo que desde el Ayuntamiento se está volcando con el comercio, motor desde hace mucho tiempo de la ciudad y también una de sus señas de identidad.

‘La Bañeza es Moda’ cuyo cartel tiene como autor al artista bañezano Eugenio Fernández, incluye en su tercera entrega varias novedades para aumentar su atractivo. Además del cambio de ubicación y diferentes actuaciones para hacerla más dinámica y moderna, la pasarela estará amenizada por música a lo largo de sus seis pases y contará también con la actuación de los artistas locales Roberto y Leticia.

La mejora en la cuantía de los vales y premios que se sortearán entre los participantes y asistentes será otro de los atractivos de una pasarela que tendrá a cinco modelos masculinos y otros cinco femeninos, además de la participación de niños y niñas.

Establecimientos como El Cielo, Douglas, Pilar María Moda y Virti serán los encargados de mostrar sus propuestas, las de una ciudad cuyo comercio puede presumir de «profesionalidad, cercanía, buen trato y precios muy competitivos» como apunta el regidor Javier Carrera.

No faltará en ‘La Bañeza es Moda’ un servicio de peluquería y maquillaje. Todo para que esta pasarela bañezana de moda resulte de lo más atractiva y de pleno disfrute para los asistentes, tanto vecinos de la ciudad como de aquellas personas procedentes de otros puntos de la geografía.

Si la primera quincena de junio tiene a la moda con esta propuesta, la segunda tendrá como argumento y eje de desarrollo la literatura con la Feria del Libro que este año tiene como fecha de desarrollo los días 27 y 28 de junio.

Nada menos que una veintena de expositores mostrarán las novedades literarias, los libros más demandados por los lectores y otros muchos de diferentes estilos y épocas, en una propuesta que estará además complementada con diferentes actividades. Todas ellas relacionadas con el mundo cultural y en especial el literario.

En su 22ª edición, la Feria del Libro de La Bañeza contará también con la presencia de varios autores y, sin duda alguna, remarcará el papel que los escritores locales tienen también a la hora de mostrar las creaciones sobre el papel.

Y todo en una ciudad que cuenta con una destacada tradición literaria y que desde el Ayuntamiento se impulsa con actividades a lo largo de todo el año entre las que destacan la presentación de libros. Muchos de ellos presentes también en las casetas de los expositores que se darán cita en la Feria.

Considerada como una de las mejores ferias de la provincia en este apartado, la de La Bañeza volverá a demostrar que la literatura en forma de libros puede tener un importante predicamento ante las nuevas tecnologías. Como factor económico, pero también como cauce para que autores, también locales, puedan expresar sus inquietudes.

Libros, música y presencia de varios autores a los que los asistentes pueden sacarle un autógrafo serán parte de un condimento cultural que suma este año una nueva entrega en la ciudad, de nuevo en su Plaza Mayor, un lugar ideal para aunar inquietudes y convertir el último fin de semana de junio en una gigantesca librería con las puertas abiertas a todos los públicos, con historias que contar y mostrar en un papel y con la tinta como notario de esa fantasía y realidad que convergen en cada publicación literaria.

Dos propuestas, la de la moda y la literatura, separadas por un par de semanas pero coincidentes en el mismo lugar, La Bañeza. Auspiciadas ambas desde el Ayuntamiento y convertidas en todo un reclamo para los visitantes. El sol y el calor del verano se convertirán también en los mejores aliados para que todo salga a pedir de boca.

En una ciudad que está vida y que late a pleno pulmón, este tipo de propuestas no hacen sino que demostrar que cualquier día del año La Bañeza luce extraordinarios atractivos y que estas apuestas sirven también para mostrar la salud del comercio en una ciudad que siempre ha destacado por esta faceta. Una ciudad acogedora que tiene en su comercio local una fuente importante de vida. Y para comprobarlo nada mejor que acercarse este fin de semana o el último de junio para participar en 'La Bañeza es Moda' y la Feria del Libro.