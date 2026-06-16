El pueblo de Castilla y León donde Ana Belén vuelve para recordar los veranos de su infancia

Ana Belén mantiene un fuerte vínculo con Cabezuela, el pequeño pueblo de Segovia donde pasó muchos de los veranos de su infancia junto a su familia.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

A veces basta una plaza repetida cada verano, una casa familiar, el sonido de las cigarras cuando cae la tarde o esa sensación de que el tiempo pasa más despacio lejos de la ciudad. En Segovia existe un pequeño pueblo castellano que conserva justo esa calma, un rincón de calles tranquilas y memoria compartida al que una de las voces más conocidas de España ha vuelto siempre que ha podido. Se trata de Cabezuela, el lugar donde Ana Belén pasó buena parte de los veranos de su infancia y del que llegó a decir: «Siempre me gustó venir con mi familia».

Ana Belén y Cabezuela: el pueblo de Segovia que marcó sus veranos

Cabezuela se encuentra en la provincia de Segovia, dentro del entorno de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. Es un municipio discreto, de esos que no necesitan competir con los grandes destinos turísticos para ofrecer algo mucho más difícil de encontrar: un ritmo pausado, calles tranquilas y esa sensación difícil de encontrar de conocer un lugar de verdad

La plaza y los soportales de Cabezuela reflejan la vida tranquila de un pueblo donde el tiempo parece avanzar más despacio.villaytierra.com

La relación de Ana Belén con este pueblo no es una anécdota de veraneo. Su padre, Fermín Cuesta, tenía raíces en Cabezuela y su abuela Matilde fue maestra en la escuela del municipio. Esa presencia familiar hizo que la artista pasara allí buena parte de sus vacaciones cuando era niña, entre calles rurales, vida sencilla y un ambiente muy distinto al de la capital.

La propia cantante, en declaraciones recogidas por The Objective, habló de este lugar como su «patria de la infancia» y recordó que allí podía ser simplemente «la hija de la Pilar», lejos de cualquier etiqueta artística.

La ermita del Cristo del Humilladero es uno de los rincones más emblemáticos de Cabezuela y centro de sus fiestas patronales de septiembre.villaytierra.com

Ana Belén y Cabezuela: qué ver en este pueblo castellano

Cabezuela mantiene esa estética sobria y reconocible de muchos pueblos segovianos: casas bajas, piedra, calles tranquilas y un paisaje marcado por el campo y los pinares. Su edificio más destacado es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los edificios más reconocibles del casco urbano.

También merece una parada la ermita del Cristo del Humilladero, ligada a la devoción local y a unas fiestas patronales que se celebran en septiembre. En alguna ocasión, Ana Belén ha participado de forma especial en esas celebraciones, reforzando un vínculo que el pueblo también ha querido reconocer dedicándole una calle.

El recorrido por Cabezuela no busca el impacto inmediato, sino otra cosa: una forma de turismo lento, muy castellano, donde pesan más los detalles que la espectacularidad. Los antiguos lavaderos, el potro de herrar o los caminos entre pinares ayudan a entender por qué este lugar ha permanecido en la memoria de la artista como un espacio de regreso.

El entorno natural de Cabezuela, entre pinares y cursos de agua, ayuda a entender por qué Ana Belén sigue regresando a este rincón segoviano.villaytierra.com

El atractivo de Cabezuela también está en su ubicación. Desde el pueblo se puede organizar una escapada por algunos de los paisajes más evocadores del nordeste de Segovia. Sepúlveda queda cerca y funciona como puerta de entrada a las Hoces del río Duratón, uno de los espacios naturales más imponentes de Castilla y León.