Agenda de León: toda la programación hasta el 26 de junio

VIERNES 19

MÚSICA

León Solo Música. Concierto de Ultraliguera, Puño Dragón, Zabriskie y Dridri DJ. Palacio de Exposiciones y Congresos. A las 20.00 horas.

Concierto Joven Orquesta Leonesa (JOL). Auditorio Ciudad de León. A las 20.00 horas. Entrada menores de edad 8 euros, resto 16 euros.

Festival Rap-Cons Es.Pabila. A las 22.00 horas. Con la actuación de Carmen Xía y Anier. Lugar: Espacio Vías (León). Entrada libre hasta completar aforo.

Primavera Organística en la Catedral de León. A las 20.30 horas. Siertze de Vries (Países Bajos).

BAILE

Plaza San Marcelo de León. Actuación de la academia de baile Coppelia León. Plaza de San Marcelo. A las 20.00 horas.

ARTES ESCÉNICAS

En el nombre de Lorca. Teatro Bergidum de Ponferrada. A las 20.00 horas. Función realizada por el alumnado de la Escuela de Actores y Actrices Tatyana Galán a beneficio de Bierzo Aire Limpio. Función Bebé amigo.

SÁBADO 20

ARTE

Off. Segunda Feria del Barrio de los Artistas León Oeste. Nueve horas de exposición y venta de arte en las que se incluyen seis talleres y un concierto. A estos stands se unen otros cinco proyectos seleccionados a través de convocatoria pública. Colabora: Parroquia de San Francisco de la Vega (León). De 12.00 a 21.00 horas.

MÚSICA

Casa de Cultura de Armunia. Grupo Luz del Norte a son de Andalucía. A las 19.00 horas.

Concierto de Ara Malikian: Intruso. Palacio de Congresos y Exposiciones. A las 20.00 horas.

Festival Rap-Cons Es.Pabila. A las 22.00 horas. Batalla de Gallos con Arkano de juez y Chamizo y Lykos.Exhibición de freestyle. Lugar: Espacio Vías. León. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Noa. Plaza Mayor de León. A partir de las 22.30 horas.

Concierto de Drum Show. Plaza Mayor de León. A partir de las 22.30 horas.

ARTES ESCÉNICAS

Dance is everywhere. Teatro Bergidum de Ponferrada. A las 17.00 y 20.30 horas. En este festival de fin de curso se quiere mostrar que la danza está presente en todas partes. Con el trabajo del alumnado a lo largo de todo el curso, se muestran coreografías inspiradas en escenas icónicas donde la danza ha sido protagonista.

Astorga. Jornadas de Teatro Amateur. Teatro Gullón. A las 20.30 horas. ¿Solo o con leche» a cargo de la compañía Los Arrieros de la capital maragata. Entrada a un precio único de euros.

LITERATURA

Val de San Lorenzo. Presentación del libro «Las escuelas rurales de La Vega (Órbigo-Tuerto) y La Valduerna» de la investigadora Isabel Cantón Mayo. La Comunal. A partir de las 19.00 horas.

DOMINGO 21

MÚSICA

Dj de Resaca Boyst. Colectivo de dj»s leoneses con un espectáculo que abarca diferentes estilos musicales para todos los gustos. Plaza Mayor. A partir de las 22.30 horas.

La Térmica Cultural de Ponferrada. Daydream Sessions: Planete Daydream. a las 12.00 horas. Planète Daydreams es la asociación musical de los grupos gallegos Daydream Sessions (Lugo) y Planète Sauvage (Coruña) para interpretar temas reinventados y arreglados de ambas bandas más nuevos temas de co-autoría. Ambas formaciones tienen un sólido recorrido tras numerosas actuaciones y colaboraciones por toda Galicia.

ARTES ESCÉNICAS

Astorga. Jornadas de Teatro Amateur. Teatro Gullón. A las 20.30 horas. «Se vende una mula», de La Hacendera de Nistal.

CULTURA

Biblioteca Municipal de Astorga. Congreso Internacional «A cincuenta años de El Desencanto: cine y literatura en la Transición». Visita guiada al Museo Casa Panero, seguida de la conferencia inaugural de Jaime Chávarri en la Biblioteca Municipal. Posteriormente se celebrará una mesa dedicada a «Después de tantos años» y «El desencanto» y se proyectará está última película.

LUNES 22

MÚSICA

Día de la Identidá Llionesa. Presentación del acto por parte del presidente de Conceyu País Llionés, Carlos Cerra. Plaza Mayor. Actuación de los grupos leoneses: 20.00 horas Xeitu, con pasacalles: Surcos y Zarzagán. 21.00 horas Tolinches. 22.00 horas Solito Trovador y 23.00 horas D» Urria.

Concierto de Huecco. Club 100. Entradas con invitación. A las 21.00 horas.

MODA

Pasarela León Moda 26. Organiza la agencia de modelos y azafatas CPI. Colabora Museo Casa Botines. Plaza de San Marcelo, junto a Botines. Desde las 19.30 horas.

CULTURA

Biblioteca Municipal de Astorga. Congreso Internacional «A cincuenta años de El Desencanto: cine y literatura en la Transición». La segunda jornada se abordará especialmente la figura de Leopoldo María Panero desde distintas perspectivas. También habrá sesiones centradas en las adaptaciones cinematográficas y las relaciones entre literatura y cine. El programa incluirá además la proyección del largometraje «Los abanicos de la muerte», con la participación de Begoña González Retuerto y Juan José Alonso Perandones, dentro del homenaje a Luis Miguel Alonso Guadalupe.

MARTES 23

MÚSICA

Día de la Identidá Llionesa. Plaza Mayor. Con las actuaciones de plaza Mayor con las actuaciones de: 20.00 horas Cinco Notas. 21.00 horas Lester & The Bangs. 22.00 horas Taikonautas. 23.00 horas Voodoo Lovers. 00.00 horas Turbina.

La Batalla Rock. ¡Cuarto Asalto! «David contra Goliat». La Última Legión vs Strenos Rock Band. Explanada de los Pendones Leoneses. A pattir de las 00.30 horas.

CULTURA

Biblioteca Municipal de Astorga. Congreso Internacional «A cincuenta años de El Desencanto: cine y literatura en la Transición». El cierre del congreso estará protagonizado por una mesa redonda sobre la presencia de la familia Panero-Blanc, con la intervención de Virginia Trueba Mira y Juan F. Rivero, de la editorial Cátedra. La clausura correrá a cargo del historiador y crítico cinematográfico Carlos F. Heredero, coautor del libro «El desencanto. 50 años».

MIÉRCOLES 24

HISTORIA

Lectura de los Decreta. «Defiende tu tierra, defiende tu historia». Organiza la Asociación de Amigos de los Decreta. Templete de Música de la Condesa. Paseo Condesa de Sagasta. A las 13.30 horas.

MÚSICA

Concierto de Revolver. Plaza Mayor de León. A partir de las 21.00 horas.

Concierto de La Misión. El espectáculo más grande de España. Más de tres horas de actuación. Explanada de los Pendones Leoneses. A las 22.00 horas.

CULTURA

XII Jornadas Culturales Rey Ordoño. Noche de San Juan: animación musical con el Probe Miguel. Organiza la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño junto a la AA.VV. Juan Nuevo. Era de Armunia, junto al Polideportivo. A partir de las 22.30 horas.

ARTES ESCÉNICAS

Alicia. Teatro Bergidum de Ponferrada. A las 20.30 horas. Festival fin de curso en forma de cuento bailado: un viaje continuo por el País de las Maravillas donde la danza clásica y la danza moderna se encuentran en escena. Un espectáculo familiar, dinámico y lleno de imaginación y fantasía a beneficio de la Asociación Bien Estar Bierzo. También el jueves.

Palacio Episcopal de Astorga. Inicio de las visitas teatralizadas. A lo largo de todo el verano (julio y agosto). Actividad incluida dentro de la celebración del Centenario de la muerte del arquitecto Antonio Gaudí.

JUEVES 25

DANZA

De barrio a barrio. Gala final del taller de Danza Inclusiva. Organiza, Ayuntamiento de León, Concejalía de Bienestar Social y Juventud. Auditorio Ciudad de León. Acceso con invitación. A partir de las 19.00 horas.

CULTURA

Recorrido Romántico por León–Memorial Miguel Delgado nº 55. A las 22.00 horas. Acompañamiento Banda de Música de León. Título: «Raíces históricas, 23 legado y memoria». Inicio en Ayuntamiento de León, Ordoño II. Coordinador: Máximo Cayón Diéguez. Acompañamiento musical: Banda Municipal de Música de León. Intervienen: Elena Aguado, concejala de Acción y Promoción Cultural, Sarita Álvarez Valladares y Máximo Cayón Diéguez. Primera parada: Ordoño II, 10. Tema: «30 años de la nueva sede administrativa municipal». Ponente: Sarita Álvarez Valladares. Segunda parada: Plaza de las Cortes Leonesas. Tema: «Urraca I de León, Regina et Imperatrix Hispaniae». Ponente: Gonzalo Francisco González Cayón. Tercera parada: Travesía de la Reina. Tema: «75 años del Teatro Emperador». Ponente: Alicia López Martínez. Cuarta parada: Jardín Obispo Cuadrillero (Travesía edificio Correos. Parque de San Francisco) Tema: «100 años de unas estampas milenarias. Homenaje a D. Claudio Sánchez Albornoz». Ponente: Máximo Cayón Diéguez. Quinta parada: Parque de La Chantría, C/ Padre Javier de Valladolid (explanada monumento de los Donantes de Sangre) Tema: «El convento de San Francisco y la ciudad de León. Homenaje a San Francisco de Asís en el VIII centenario de su tránsito». Ponente: Esperanza Fernández Suárez.

MÚSICA

Concierto de LaPuraSangre. Plaza Mayor de León. A partir de las 21.00 horas.

Concierto de Ana Torroja. Explanada de los Pendones Leoneses. A las 22.30 horas.

Festival Observatorio 2026. Balboa. Hasta el sábado 27. Este evento cuenta con una variada programación musical que incluye a artistas como Amore, Amor Líquido, Brava, DJ Belly Peat, Equipazo DJs, Euskoprincess, Exzezez, Girltoy: Albal, Juguete, Iuky, Lorna, Las Petunias, Mercromina Club, Meritxell de Soto, Monk, Rede, Stereo Madness, Stonze, Tristán! & The Jazz Band Air, Ultralágrima y Yung Prado.