Destinos Bueyes de León: Sublimes y deliciosas hamburguesas de buey

Cada bocado que se degusta en el paladar constituye una experiencia deliciosa. Carne de buey de primera calidad como materia prima y el buen hacer de Fernando y su grupo humano, empezando por su familia, convierten cada hamburguesa en una joya gastronómica.

Que este año vuelve a rodar por diferentes localidades de la provincia a través de una food truck, con el sello Destinox Bueyes de León.

Las fiestas de San Juan y San Pedro de León, del 19 al 29 de junio, serán una de las paradas de esta cocina deliciosa. Y con nada menos que la carne de un buey de casi una tonelada que, salvo los chuleteros, se destina a elaborar esas hamburguesas en sus diferentes preparaciones, que si el año pasado fueron ya todo un éxito en las fiestas de la capital de la provincia, en estas apuntan a mejorar los resultados, y el número de comensales dispuestos a disfrutar de una propuesta tan deliciosa.

León será así una de las paradas de Destinox Bueyes de León, sello de Carnes y Embutidos Luis, creado precisamente para llevar a diferentes puntos de la provincia sus joyas culinarias. Con carne procedente de bueyes criados en su propia ganadería, con alimentación natural que se convierten en la materia prima de unas hamburguesas en la que la textura y el sabor de la carne fresca abre el apetito al comensal. Porque para Fernando la calidad es lo primero, desde la que se aplica en la crianza de los bueyes, que luego serán materia prima para las hamburguesas y chuleteros (en este segundo caso se venden en la carnicería), al proceso para convertir la carne en tantas y tantas hamburguesas que se degustan al paso de la food truck por las diferentes localidades.

En apenas un mes hasta dos bueyes se convierten en esa materia prima. Cada uno de una tonelada, que tiene como destino en el escenario más próximo en el tiempo la ciudad de León, dentro de sus fiestas de San Juan y San Pedro y a finales de julio en la Feria del Lúpulo y la Cerveza de Carrizo de la Ribera del 29 de junio al 2 de julio con el segundo de los bueyes.

Para chuparse los dedos. Eso sí, con la marca Destinox Bueyes de León, un sello de calidad que, subido a una food truck, recorre la provincia para deleite de cientos, incluso miles de comensales. Carne de primera calidad y una esmerada elaboración para probar, masticar, disfrutar... y también repetir.