Esta es la playa más cercana a León y puedes llegar en dos horas de autobús

La Playa de San Lorenzo combina mar, patrimonio y gastronomía en una de las escapadas más accesibles desde León gracias a las conexiones directas de autobús y tren.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Aunque León no tiene costa, los leoneses cuentan con una ventaja que muchas provincias del interior envidian: el mar Cantábrico está a apenas un par de horas de distancia. Cuando llega el verano y el termómetro se dispara, miles de personas cambian la montaña y las calles de la capital por una jornada junto al mar sin necesidad de coger el coche.

La opción más rápida y cómoda es la Playa de San Lorenzo, en Gijón, considerada la playa más cercana a León en transporte público y uno de los grandes arenales urbanos del norte de España.

La Playa de San Lorenzo se encuentra en Gijón, a unos 140 kilómetros de la capital leonesa. Su gran ventaja es la excelente conexión entre ambas ciudades, que permite organizar una escapada de un día sin demasiada planificación.

Los autobuses directos de Alsa unen León y Gijón en aproximadamente dos horas, aunque algunos servicios con más paradas pueden prolongarse hasta las dos horas y cuarenta y cinco minutos. La línea cuenta con numerosas frecuencias diarias, especialmente durante el verano, y los precios suelen oscilar entre los 14 y los 25 euros por trayecto, dependiendo de la antelación de la compra y del horario elegido.

La llegada tampoco tiene complicaciones. La estación de autobuses de Gijón se encuentra a unos diez o quince minutos caminando de la Playa de San Lorenzo, por lo que no es necesario utilizar otro medio de transporte para plantarse en la arena.

Las icónicas casetas de la Playa de San Lorenzo se han convertido en una de las estampas más reconocibles del verano en Gijón, la escapada al mar favorita de los leoneses.Getty Images

Cómo llegar a la Playa de San Lorenzo desde León

La conexión entre León y Gijón es una de las mejores del noroeste de España. Además del autobús, los viajeros cuentan con la alternativa ferroviaria.

La apertura de la Variante de Pajares ha reducido significativamente los tiempos de viaje en tren, permitiendo llegar a Gijón en aproximadamente una hora y treinta y seis minutos en algunos servicios de Alta Velocidad. Esta mejora ha convertido a la ciudad asturiana en una de las escapadas de playa más accesibles para los leoneses.

Durante los meses de verano, además, Alsa suele reforzar las conexiones entre ambas ciudades e incluso ha llegado a poner en marcha servicios especiales conocidos popularmente como el "Bus Playero", pensados para facilitar las escapadas de un día al mar.

La Playa de San Lorenzo es uno de los grandes destinos del norte de España para practicar surf y disfrutar del Cantábrico a solo dos horas de León.Getty Images

Por qué la Playa de San Lorenzo es la favorita de los leoneses

La Playa de San Lorenzo no solo destaca por su cercanía. Sus más de kilómetro y medio de arena dorada, su icónico paseo marítimo y la amplia oferta de restaurantes y terrazas convierten la visita en mucho más que un simple día de playa.

El arenal está integrado en el casco urbano de Gijón, lo que permite combinar un baño en el Cantábrico con un paseo por Cimavilla, una comida frente al mar o una tarde de compras en el centro de la ciudad.

Por tiempo, comodidad y frecuencia de transporte público, ninguna otra playa española puede competir con San Lorenzo para quienes salen desde León. Una escapada sencilla, económica y cada vez más popular que demuestra que, para los leoneses, el mar está mucho más cerca de lo que parece.