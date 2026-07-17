Bajo las aguas del lago Truchillas

El Monumento Natural del Lago de Truchillas, en pleno corazón de la Sierra de La Cabrera, se ha convertido este año en escenario de una actuación científica de gran relevancia para la conservación de uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Castilla y León. El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, dependiente de la Junta de Castilla y León, está desarrollando el proyecto «Mejora del Conocimiento de los Valores Sumergidos del Monumento Natural del Lago de Truchillas», una iniciativa destinada a profundizar en el estudio de los ecosistemas acuáticos del espacio protegido y actualizar el conocimiento sobre sus valores naturales.

La actuación supone un paso decisivo en la gestión y conservación de este monumento natural, declarado en 1990 y con una superficie superior a las 1.066 hectáreas. A pesar de tratarse de uno de los paisajes glaciares mejor conservados del noroeste peninsular, gran parte de la información existente se había centrado tradicionalmente en sus valores geológicos, paisajísticos y terrestres, mientras que los ecosistemas sumergidos permanecían todavía escasamente estudiados.

El objetivo del proyecto es caracterizar desde el punto de vista morfológico y biológico las principales masas de agua del espacio protegido, entre ellas el propio Lago de Truchillas, la Laguna del Malicioso y la Laguna del Doladeiro. Esta información permitirá disponer de una base científica actualizada para orientar futuras decisiones de conservación, seguimiento ecológico y gestión ambiental.

Los primeros trabajos se desarrollaron durante el pasado mes de mayo con una inmersión técnica y un levantamiento batimétrico de la Laguna del Malicioso. Posteriormente, durante las jornadas del 6 y 7 de junio, el equipo continuó las investigaciones en el Lago de Truchillas mediante diversas inmersiones que están permitiendo estudiar la configuración de los fondos, la vegetación acuática y la fauna presente tanto en las orillas como bajo la superficie.

La iniciativa reúne a un equipo multidisciplinar integrado por técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, agentes medioambientales, especialistas de la asociación Gemosclera para la Difusión y el Conocimiento de los Humedales y su Conservación, investigadores del Área de Ecología de la Universidad de León y voluntarios que colaboran en las complejas tareas de transporte del material científico hasta este remoto enclave de montaña.

Un laboratorio natural

La importancia de esta actuación se comprende mejor al observar la singularidad del espacio donde se desarrolla. Situado en el fondo del valle del Eria y presidido por los 2.122 metros del pico Vizcodillo, techo de la Sierra de La Cabrera, el Lago de Truchillas constituye uno de los mejores ejemplos de modelado glaciar de Castilla y León.

Su origen se remonta a las glaciaciones cuaternarias, cuando enormes masas de hielo excavaron profundamente las vertientes septentrionales de estas montañas formadas por pizarras y cuarcitas. El resultado es un espectacular paisaje dominado por circos glaciares, valles en forma de «U», crestas afiladas y cubetas ocupadas por lagos y lagunas de montaña.

El lago principal se localiza en un circo glaciar rodeado por un auténtico anfiteatro natural de montañas. Aunque presenta una superficie relativamente reducida, su valor científico es extraordinario, ya que conserva evidencias de los procesos geológicos que modelaron la Cordillera Cantábrica durante las últimas glaciaciones. Junto a él aparecen otras masas de agua de gran interés ecológico, como las lagunas del Malicioso, Doladeiro y Truchillas, además de extensas turberas de alta montaña consideradas auténticos archivos naturales del clima y de la evolución ambiental de la zona.

Precisamente por ello, conocer qué ocurre bajo sus aguas resulta fundamental. Los ecosistemas acuáticos de montaña son especialmente sensibles a fenómenos como el cambio climático, la contaminación atmosférica o las alteraciones hidrológicas. Disponer de información detallada sobre su estado actual permitirá detectar posibles cambios futuros y establecer medidas de conservación adaptadas a sus necesidades.

Más allá de sus valores geológicos, el Monumento Natural del Lago de Truchillas alberga una extraordinaria riqueza biológica, como los rebollares de roble melojo así como los abedules, tejos, acebos y servales. A pesar de que la actividad humana redujo históricamente parte de la vegetación original, el espacio conserva importantes representaciones de los ecosistemas propios de la montaña leonesa.