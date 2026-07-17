Bodega Restaurante El Viejo Galeón: La Cultura de la Bodega

El Viejo Galeón surca los mares de la buena gastronomía cada día. Lo hace en Valencia de Don Juan tanto a la hora de comer como a la de cenar.RAMIRO

Saborear la buena cocina, para comer o cenar, tiene una parada obligada en valencia de Don Juan. Allí, desde hace años, la Bodega Restaurante El Viejo Galeón abre cada día sus puertas a buen yantar. En un espacio tan especial y con encanto como es una bodega subterránea con aire acondicionado natural, cada propuesta se saborea al máximo. Merece la pena.

Su carta de platos tiene precisamente en los pescados uno de sus puntos fuertes. Deliciosos, frescos y de máxima calidad adquiridos directamente desde la lonja con destino a la brasa de un establecimiento que cuida hasta el más mínimo detalle. Y en ese escenario los pescados de roca a la parrilla son exquisitos.

El marisco tampoco puede faltar en un Viejo Galeón que surca majestuoso los mares de la buena gastronomía, también del mar a la lonja y a su cocina.

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Las carnes a la parrilla son también otra de las deliciosas especialidades de esta bodega-restaurante.

Desde la de buey a la de Angus pasando por otras especificaciones. Variedad y calidad con una cuidada elaboración son también puntos a tener en cuenta para parar en la Avenida de Palanquinos 1 de Valencia de Don Juan, abrir la puerta de El Viejo Galeón, y adentrarse en un mundo de sabores excepcional.

Para comer o cenar. Cualquier momento es bueno.

Y si a todo ello se suma una elaboración de los platos en la que no pueden faltar los productos de cercanía, de kilómetro cero, bien sea a nivel de ganadería como de agricultura, el resultado es el mejor. Y para ‘regar’ cada una de las suculentas propuestas gastronómicas, vinos de la tierra, cada uno con su encanto según sea la elección de marisco, pescado o carne.

Así es el Viejo Galeón que cada día, de lunes a domingo, hace volar sus velas al viento de la buena cocina. De 13.00 a 17.00 horas para las comidas y de 20.30 a 00.30 para las cenas.

A esas excelencias culinarias, variadas y para todos los gustos no puede faltar un lugar tan encantador como bien cuidado. Una bodega en la que sentarse para comer es algo que cautiva, como luego lo hará cada plato que se pruebe. Y por si fuera poco con una atención exquisita que convierte a cada cliente en único. Así es El Viejo Galeón, tierra adentro, en Valencia de Don Juan.

Pero para comprobarlo es preciso acercarse y navegar por los mejores mares culinarios. Los de este establecimiento lo son viento en popa y a toda vela. Así es El Viejo Galeón. Todos los días del año, para comer y cenar.

Dirección: Avenida Palanquinos, 1. Valencia de Don Juan Teléfono: 604 018 956