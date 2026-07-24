Doblete Bar, nuevo local y misma calidad

Doblete, uno de los referentes de la hostelería leonesa por su apuesta decidida por los productos de alta gama, estrena segundo local en la calle Faustina Álvarez García número 7, en el corazón de La Lastra.

Tras el éxito consolidado en su establecimiento de San Ignacio de Loyola, han decidido ampliar con un espacio idéntico en concepto y oferta, pero adaptado a las necesidades de una zona en pleno crecimiento. «Es exactamente el mismo proyecto», explican.Mismo nombre, misma carta, mismos proveedores y mismo horario. La idea es llevar a La Lastra el modelo que ya funciona en Pinilla: un bar de categoría premium donde se cuida cada detalle, desde el café hasta la vajilla.

La seña de identidad de Doblete Bar es clara: trabajar siempre con la gama más alta. Destaca especialmente su relación con Illy Caffè, del que son clientes desde hace 25 años y que es la marca preferida por el 75% de los restaurantes con estrella Michelin en España. «Para muchos es el mejor café que se comercializa». En la cuidada oferta gastronómica también se nota esa selección exigente.

La carta se centra en bocatas, perritos y hamburguesas, con poca variedad pero muy trabajada. Sólo proponen dos hamburguesas: una de carne de chuletón de vaca vieja de primera calidad —de La Finca— y otra de contramuslo de pollo. «No usamos salsas que enmascaren el producto. La de carne lleva solo panceta a la plancha y cheddar fundido para que se aprecie bien el sabor de la carne. La de pollo, de contramuslo, es mucho más jugosa que las habituales de pechuga y está teniendo muy buena acogida», señalan.

Además, acaban de incorporar bocatas elaborados con Lingua Romana, un pan tipo pizza de moda en Italia que ya está gustando mucho a los clientes. «Es como comer una pizza en versión bocata. La gente repite y está funcionando muy bien». Uno de los puntos fuertes es la disponibilidad constante de tapas. A cualquier hora del día sirven tres minibocatas con pan recién horneado: chorizo casero de la montaña leonesa, vegetal y tortilla casera hecha diariamente en el local. En horario de cocina se suman oreja a la gallega, garbanzos con callos y ensaladilla rusa. Seis opciones fijas que dan solución tanto a un desayuno o un almuerzo rápido como a una merienda completa.

El local de La Lastra destaca por su amplitud y por responder a una demanda real del barrio. «Aquí había poca oferta hostelera y, sin embargo, hay muchos bloques y se sigue construyendo. Podemos dar un buen servicio a los vecinos», apuntan. El nuevo espacio mantiene la misma filosofía de limpieza impecable, baños de nivel hotelero y cristalería y vajilla de alta gama. Abre de lunes a viernes de 8:00 a 23:00 horas y los sábados y festivos desde las once de la mañana. Sólo cierra el domingo. El menú completo de bocatas, perritos y hamburguesas se puede consultar en www.dobletebar.com.

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Con este segundo establecimiento, Doblete consolida su presencia en León manteniendo intacta su apuesta por la calidad y el buen servicio. Esta expansión refleja su compromiso con un modelo de hostelería que prioriza la excelencia. El hecho de replicar fielmente la fórmula de éxito del primer local demuestra una confianza plena en los estándares que han convertido a Doblete Bar en un espacio de referencia: selección rigurosa de proveedores, elaboración diaria de muchos productos y un servicio atento que transmite profesionalidad desde el primer momento. La ubicación en La Lastra no es casual.

Se trata de un barrio en expansión demográfica donde los vecinos demandaban un espacio de calidad para el día a día. El nuevo local, con su amplitud y diseño cuidado, se presenta como punto de encuentro ideal tanto para desayunos tranquilos como para comidas de calidad o meriendas completas, siempre bajo la misma premisa de ofrecer lo mejor.

Además, cuenta con el respaldo de un equipo de profesionales de reconocido prestigio en la hostelería leonesa. Esta colaboración garantiza que tanto el local de Pinilla como el de La Lastra, gestionados por Juan Pedro Gonzále, hostelero con una dilatada trayectoria, natural de Astorga, mantengan un nivel constante de ejecución, donde la atención al cliente y el respeto por el producto se convierten en los verdaderos protagonistas de la experiencia. Todos los platos que elaboran a diario pueden degustarse en cualquiera de los dos establecimientos de Doblete Bar en León.

Dirección: Faustina Álvarez García, 7 y San Ignacio de Loyola, 62 Página web: www.dobletebar.com

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