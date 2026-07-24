Confitería Restaurante Fuensanta: Raíz respostera con nuevo acento gastronómico

Fuensanta afronta una nueva etapa sin renunciar a la identidad que la ha acompañado durante años. La firma leonesa ha concentrado su actividad en las instalaciones del Polígono Industrial de Onzonilla, donde conviven ahora distintas líneas de negocio bajo una misma dirección: restauración, cafetería, obrador y catering.

El restaurante se ha convertido en uno de los principales ejes de este nuevo rumbo. De lunes a viernes ofrece menús diarios pensados tanto para quienes trabajan en el entorno industrial como para quienes buscan una comida completa, variada y elaborada con el sello de la casa. Primeros, segundos, postres, pan, bebida y café forman parte de una propuesta que apuesta por la cocina cercana y por los sabores reconocibles.

A esta oferta se suma una zona de cafetería abierta desde primera hora del día. Desayunos, cafés, bocadillos, sándwiches, hamburguesas, platos combinados y raciones amplían las posibilidades de un espacio concebido para acompañar distintos momentos de la jornada, desde el primer café hasta una comida informal. El corazón de Fuensanta sigue estando, sin embargo, en su obrador.

De allí salen cada día los panes, la bollería y las elaboraciones de pastelería que han dado nombre a la firma. La producción artesanal continúa siendo una parte esencial de su identidad y también el punto de unión entre las distintas áreas del negocio. El obrador permite abastecer la cafetería y el restaurante, pero también centraliza toda la actividad de catering. Fuensanta reúne así en un mismo espacio la preparación, coordinación y salida de los servicios destinados a empresas, congresos, celebraciones familiares y eventos privados. Esta reorganización facilita una propuesta más integrada. Cocina, panadería, repostería y organización de eventos trabajan ahora de forma coordinada, aprovechando unas instalaciones capaces de responder tanto al servicio diario como a encargos de mayor tamaño. El catering completa así una oferta gastronómica que va más allá del restaurante.

La experiencia acumulada permite diseñar servicios adaptados a cada celebración, desde reuniones profesionales hasta bautizos, comuniones y fiestas privadas, cuidando tanto la cocina como la presentación y el desarrollo de cada evento. De esta manera, Fuensanta mantiene viva su tradición panadera y pastelera, pero amplía su horizonte con una apuesta más decidida por la restauración y los servicios gastronómicos.