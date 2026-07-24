Trobajo del Camino entra en modo fiesta

Trobajo del Camino ya huele a fiesta por los cuatro costados. El municipio encara sus jornadas más esperadas tras un fin de semana previo de infarto que sirvió de calentamiento ante miles de personas. El III Slalom (que batió récords con 80 pilotos y rugido de motores), la comida popular del Soterramiento y la Asociación Santiago Apóstol, junto a la coronación de los reyes y reinas, fueron el pistoletazo de Salida para unos días que están llenando de vida cada rincón del pueblo.

Hasta el 27 de julio, la agenda viene cargada para todos los gustos: música, deporte, gastronomía, diversión infantil y pura tradición. Tras el arranque oficial con el pregón de Presen Alonso, una vecina muy vinculada a Trobajo del Camino, y la dosis de rock y fiesta de las primeras noches, hoy entramos de lleno en lo gordo.

El III Slalom reunió a 80 pilotos.DL

Todo esto es posible gracias al músculo de Trobajo: el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, la Junta Vecinal, asociaciones locales, Trobajo Joven y colectivos culturales y deportivos han vuelto a hacer piña. Una alianza clave para mantener viva la esencia festiva combinando lo de siempre con propuestas frescas.

La exposición fotográfica de Isaac Llamazares —organizada por la Junta Vecinal— sigue abierta en la sede del pueblo hasta este domingo 26. Una mirada única al deporte y la vida social de la provincia que no te puedes perder.

Hoy la jornada arranca con guiño a los peques, que disfrutarán de juegos infantiles y de la tradicional fiesta de la espuma, mientras que los socios de Apeju compartirán el habitual vino español. La tarde contará además con la actuación de Cholo, una cita muy esperada que volverá a llenar de música y baile la sede de la Asociación, antes de dar paso al animado correbares, acompañado por las charangas, que volverán a recorrer las calles creando uno de los ambientes más festivos del programa.

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La jornada continuará con el reparto de sopas de ajo, la entrega de bandas a los Quintos y finalizará con la actuación en directo de la Orquesta Garden, que ofrecerá un gran espectáculo para una noche que promete congregar a cientos de personas en el Parque de La Era.

Mañana llega el momento cumbre. A las 12.00 horas saldrá la procesión desde la ermita hasta la iglesia, seguida de la misa en honor al patrón y el clásico vino español. La jornada se completará con juegos, el II Certamen de Tortillas de Patata (con degustación gratuita), el Encuentro Coral Santiago, pasacalles, exhibición de baile con CRAS Mola+ y una gran verbena a cargo de la Orquesta Pontevedra.

El certamen gastronómico de tortillas, que cumple su segunda edición, promete ser uno de los puntos calientes del sábado. Esta iniciativa no solo pone a prueba el talento culinario de los participantes, sino que fomenta ese espíritu de convivencia vecinal alrededor de una buena mesa. La degustación gratuita posterior garantiza que nadie se quede con ganas de probar las creaciones locales más sabrosas.

Los pendones acompañan la procesión de Santiago desde su ermita.RAMIRO J.LOPEZ LOBATO

Por su parte, la vertiente musical más reposada y emotiva llegará con el Encuentro Coral Santiago. La combinación de las voces de la Coral del Milenario de San Salvador (La Bañeza) y del Coro Polifónico San Juan Bautista aportará el toque de distinción y calidad artística, demostrando que en el programa festivo de Trobajo hay espacio tanto para el bullicio de la verbena como para la sensibilidad del canto coral.

El domingo arrancará con el agarre de la Lucha Leonesa y una gran chorizada popular. La tarde se vestirá de gala con las tradiciones locales gracias al Grupo de Bailes Trepalio y otras agrupaciones de la zona, para cerrar la noche a lo grande con baile y verbena. El fin de fiesta llegará el lunes 27 con el Día del Niño, mientras que las ferias y caballitos seguirán en La Era como punto de encuentro familiar.

El público se vuelca con el paso del santo.DL

El espectáculo de la Lucha Leonesa volverá a hacer vibrar al público con los agarres más espectaculares de nuestro deporte autóctono, una exhibición de fuerza y nobleza arraigada en la tierra. Además, la actuación del Grupo de Bailes Trepalio servirá para poner en valor la riqueza de los trajes, la música y las danzas tradicionales leonesas, recordando a las nuevas generaciones la importancia de preservar la identidad cultural que nos define.

Finalmente, las atracciones de feria e instalaciones infantiles mantendrán sus luces y música encendidas durante todo el ciclo festivo. Desde el Ayuntamiento reiteran la invitación a todos los leoneses y visitantes a sumarse a la celebración, recordando que el respeto, la responsabilidad y el civismo son los mejores aliados para escribir una página inolvidable en la historia de Trobajo del Camino.

Estas fechas son también el momento perfecto para el reencuentro de familias que regresan al municipio por vacaciones y amigos que se reúnen en las terrazas y plazas tras un largo año. Las calles se convierten durante este fin de semana en un hervidero de buenas conversaciones, reencuentros nostálgicos y nuevos recuerdos que quedarán grabados en la memoria colectiva del municipio.

El origen de estas fiestas está íntimamente ligado a la devoción a Santiago Apóstol, patrón que da nombre al histórico templo del municipio y cuyo trazado del Camino de Santiago ha marcado la identidad, la historia y la propia esencia de Trobajo del Camino durante siglos. Lo que en sus inicios nació como una sencilla romería agrícola y religiosa para rendir homenaje al patrón y celebrar el tiempo de descanso tras las labores del campo, ha ido evolucionando con los años hasta convertirse en el acontecimiento social y cultural más potente del verano en San Andrés del Rabanedo.

La festividad ha sabido reinventarse sin perder un ápice de su raíz popular. Más allá de las orquestas, las atracciones o el deporte, el verdadero valor de estas fechas radica en su capacidad para actuar como un poderoso elemento de cohesión e identidad. Para Trobajo, las fiestas de Santiago no son solo un paréntesis de diversión en el calendario, sino el momento del año en el que se reafirma el orgullo de pertenencia a un pueblo con historia y carácter.

Esta trascendencia histórica explica por qué vecinos de todas las edades, desde los niños a los mayores que custodian la tradición de la procesión, viven estos días con una devoción tan especial. Son unas fiestas con alma, donde el pasado de pueblo caminero y hospitalario se abraza con un presente dinámico, dejando claro que mientras las calles de Trobajo sigan llenándose de música, fe y convivencia cada mes de julio, su historia viva seguirá escribiéndose con el mismo entusiasmo de siempre.