Elige el bocadillo perfecto en el primer campeonato de bocatas en España

El mejor bocadillo de España quizá se coma en León. Se sabrá a finales del próximo mes, cuando termine el primer campeonato de bocatas que tendrá lugar del 29 de abril al 26 de mayo de la mano de la empresa nacional Fenicia Marketing Gourme.

Deliciosa pieza de pan abierta o conjunto de dos rebanadas, en cuyo interior se coloca o se unta algún alimento… ¿Cuál será el favorito de los españoles?

Las opciones: sencillas, más elaboradas, pero todas deliciosas solo tienen una premisa, deben estar presentadas entre dos rebanadas de pan. ¿Y qué pan? Eso lo deciden los establecimientos porque las opciones son infinitas y todas son válidas. Bocadillos de toda la vida, gourmet, chivitos, pepitos, montaditos, camperos, bikinis, sándwiches, emparedados, etc.

Y es que el bocadillo o sándwich y sus múltiples modalidades se están convirtiendo en una opción cada vez más glamurosa y elaborada dentro del recetario y cuenta con una amplia legión de seguidores.

Porque desde el bocadillo con más guiños a la gastronomía española a los más novedosos, pocas cosas superan a ese momento de coger entre las manos un riquísimo bocata, darle ese primer mordisco, sentir su delicioso sabor y disfrutarlo con muchas ganas. El bocata nos recuerda a nuestra infancia, también a momentos de ocio, a juntarnos con amigos, con familia, a un parón en el trabajo, a disfrutar al aire libre, a degustarlo en el bar de toda la vida y también en establecimientos cada vez más modernos; y con las opciones delivery a pedirlo a domicilio, despreocuparnos de cocinar y comerlo con calma en nuestro hogar.

Tras el éxito de la IV edición de Best Burger Spain en la que participaron más de 350 marcas, llega el momento de poner el bocata de moda con esta I Edición del Campeonato del Mejor Bocata de España® / Best Sándwich Spain®. Un concurso que, literalmente, cambia la vida a los ganadores, ya no solo a nivel nacional, sino también a los mejores de cada Comunidad Autónoma. Y es que está comprobado que los establecimientos cuadriplican sus ventas y aumentan su facturación en más de un 20%; además de darse a conocer y en muchos casos abrir nuevos establecimientos o adquirir foodtrucks. Los establecimientos pueden apuntarse en la web www.elmejorbocata.com hasta el domingo 14 de abril.

El bocata siempre ha estado ahí, pero es momento de poner ese producto tan nuestro, tan español, de moda. Pero no solo el bocadillo de toda la vida, sino también el sándwich, que es probablemente uno de los platos que más se consumen a lo largo del año. Es desayuno, comida, merienda y cena. Vale para todo. Además, es tan sencillo de hacer y se puede elaborar de tantas formas que se convierte en un alimento estrella en las cocinas de medio mundo.

Todo el mundo sabe que el ingrediente estrella de un bocata es el pan, en todas sus variedades y que ha sido seleccionado o elaborado artesanalmente con todo el cuidado del mundo. Pero por supuesto, un buen bocata, además de un excelente pan se compone de su relleno (los deliciosos ingredientes elegidos y combinados con mucho cariño y maestría). Hay que tener en cuenta también la presentación, porque, hoy en día todo nos entra por la vista; y como no, el sabor. Sí, porque al final, es ese exquisito sabor el que nos otorga una maravillosa sensación y nos revoluciona todos los sentidos. Y, exactamente, esos 4 ítems son los que valorarán los clientes que al pedir el bocata concursante recibirán una tarjeta para puntuarlo en la web.

El formato de votación es como el del Campeonato de hamburguesas. Votación del público (en este caso 50%). Los establecimientos reciben 1.000 tarjetas para votar y otro 50% será puntuación de los inspectores que acudan a probar el bocata. De la nota media de las valoraciones de la clientela, junto a la de los inspectores (foodies, críticos gastronómicos, creadores de contenido, periodistas…) se obtendrá la nota final y con ello los 15 finalistas que acudirán a la final en Oviedo, Capital Española de la Gastronomía, donde se desarrollará una cata a ciega con un experto jurado que es independiente y profesional: con grandes críticos y chefs con estrella Michelin. Ese día descubriremos cuál es el mejor bocata de España. Pero también, y muy importante por su repercusión, e los tres mejores bocatas por cada Comunidad Autónoma. Además, también habrá otros premios como los Premios Audacious (a los bocatas más originales), de patrocinadores, o al mejor Sándwich de España.

Este domingo 14 de abril se cierran las inscripciones para que los establecimientos puedan participar con su opción de bocata concursante. Para inscribirse, simplemente hay que entrar en la web www.elmejorbocata.com donde además se encuentra toda la información y las bases del concurso.