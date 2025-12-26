No hace falta ir a los Alpes: la miel más pura se produce en este pueblo de León

En Campo la Lomba, las abejas liban flores silvestres de alta montaña, produciendo una de las mieles más puras y alpinas de España.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En un rincón alejado de la industria y del turismo masivo, un pequeño pueblo leonés ha conseguido lo que muchos asocian con los Alpes suizos: elaborar una miel completamente pura, sin aditivos ni manipulaciones. Su nombre es Campo la Lomba, y aunque su población no alcanza los diez habitantes, su prestigio como enclave apícola empieza a consolidarse entre consumidores, nutricionistas y gastrónomos que buscan autenticidad sin filtros.

La miel de Campo la Lomba: un tesoro escondido en las montañas de León

Situado en la comarca de Omaña, dentro de la Reserva de la Biosfera que lleva el mismo nombre, Campo la Lomba se beneficia de condiciones ambientales excepcionales: altitud superior a 1.200 metros, un clima de montaña libre de contaminación y una flora silvestre inigualable. Es, de hecho, uno de los enclaves apícolas más altos de España, con una miel que podría considerarse entre las más alpinas por su entorno y pureza. De este entorno nace una miel de montaña que destaca por su complejidad, riqueza floral y calidad.

Las abejas liban brezo, roble, encina y tomillo, entre otras especies autóctonas, lo que otorga a la miel una personalidad intensa y un perfil nutricional sobresaliente. Aquí los productores mantienen técnicas artesanales que respetan el ciclo natural de las colmenas, sin pasteurización, sin ultrafiltrado, y con cristalización natural como garantía de pureza.

Lejos de las mieles industriales que invaden los lineales de supermercados, esta miel leonesa representa una resistencia silenciosa. Una forma de preservar la biodiversidad, mantener el tejido rural y ofrecer al consumidor un producto con identidad y trazabilidad.

Uno de los ejemplos más representativos de esta apicultura honesta es Pamel Apicultura, con sede en Campo la Lomba. Fundada por Francisco Melcón Álvarez, esta explotación familiar lleva más de 30 años elaborando miel de montaña de brezo y roble, con recolección propia y comercialización directa. Sin distribución masiva, sin intermediarios y sin tratamientos agresivos.

Enclavada en la Asociación Cuatro Valles, dentro de la Reserva de la Biosfera de Omaña, la producción se realiza respetando el entorno y garantizando un producto sin aditivos. De la colmena al tarro, y del tarro a la mesa. Esta cercanía entre productor y consumidor asegura trazabilidad, frescura y calidad real.

La cristalización natural y la densidad de la miel pura indican su origen no adulterado y su riqueza en nutrientes.Getty Images

El verdadero motivo por el que esta miel es tan especial (y por qué deberías probarla)

La miel de Campo la Lomba no solo destaca por su sabor, con matices florales, terrosos y una persistencia suave. Su diferencia real está en su autenticidad. En un mercado donde el fraude con miel mezclada, calentada o rebajada con jarabes es una realidad documentada, este tipo de producciones artesanales ofrecen una alternativa segura y de calidad.

Recientemente, la normativa europea ha exigido que el etiquetado de la miel especifique claramente el país de origen y los porcentajes de mezcla, un avance destinado precisamente a proteger productos como este.

Aunque en España existen otras mieles puras de gran prestigio (como las de La Alcarria, Galicia o la Sierra de Gredos), la de Campo la Lomba destaca por su trazabilidad directa, elaboración sin intermediarios y recolección en un entorno natural protegido.

La miel de montaña de Campo la Lomba se consume directamente sin procesos industriales, conservando su sabor y propiedades intactas.Getty Images

De la montaña al plato: la miel de León conquista a los chefs

Algunos cocineros de renombre ya han empezado a incorporar esta miel en sus cartas, especialmente en la alta cocina. Su versatilidad la convierte en un ingrediente perfecto para platos dulces y salados: glaseados, vinagretas, postres o incluso marinados.

La riqueza de matices que ofrece (florales, amaderados, tostados) la convierte en un ingrediente capaz de elevar una receta y reforzar la narrativa de sostenibilidad que hoy exige la alta cocina. No es casualidad que la miel cruda, sin calentar, sin mezclar, esté en pleno auge.