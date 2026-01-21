Descubre el listado completo de los 100 restaurantes de España con mejores opiniones de los clientes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un año más, TheFork, la plataforma líder de reservas online de restaurantes en Europa, presenta una nueva edición de su Top100 nacional, el ranking de los 100 restaurantes favoritos de los españoles a partir de las opiniones y experiencias reales de los usuarios a lo largo del 2025.

En esta octava edición el listado cuenta con una amplia representación territorial con la inclusión de 13 comunidades autónomas y un total de 20 provincias. Las regiones que cuentan con mayor representación son Cataluña, con un total de 34 establecimientos, seguida de la Comunidad de Madrid, con 20; la Valenciana, con 16; Baleares, con 8; y en quinto lugar, Andalucía, con 7. Como novedad este año, Extremadura ha conquistado el ranking de nuevo con 1 restaurante seleccionado en Cáceres.

El top100

El nuevo Top100 anual 2025 se consolida como la edición más diversa hasta la fecha al reunir por primera vez un total de 27 tipologías gastronómicas diferentes. La cocina mediterránea lidera la lista con un 20% del total de los restaurantes seleccionados, pero también destacan la de autor (14%) y la española (11%). Además, ganan protagonismo las cocinas internacionales y exóticas, como la japonesa (7%), asiática (5%), india (4%) y argentina (3%). Esta gran heterogeneidad culinaria es un reflejo de la evolución de los hábitos de consumo y el creciente interés de los comensales en España por propuestas gastronómicas de distintos orígenes culturales.

Además, 34 establecimientos incluidos en el listado nacional cuentan con el reconocimiento de la prestigiosa Guía Michelín, como prueba de su diversidad y apuesta por la alta gastronomía. De ellos, 2 son son triestrellados y están en Barcelona (La Cocina de los Hermanos Torres -28º- y Lasarte by Martín Berasategui -66º-); 13 están distinguidos con una Estrella, entre los que destacan en las primeras 25 posiciones: Prodigi (9º), ubicado en la capital catalana; La Finca de Susi Díaz (13º), en Elche; El Xato (16º), en La Nucia, Alicante; y RiFF (23º), en Valencia.

Asimismo, también han entrado en el ranking 4 Bib Gourmand, tales como Bar Verat (42º), ubicado en Barcelona capital; Permenta Rosa (52º), en Carballo, A Coruña; El Secreto de Chimiche (77º), en Granadilla, Tenerife; y A Viaxe (84º), en Santiago de Compostela, A Coruña; así como 15 restaurantes que son recomendaciones de la guía. De este segmento, han alcanzando los primeros 25 puestos propuestas tan conocidas como Omeraki (4º), situado en Madrid y capitaneado por el mediático chef Alberto Chicote; Âme Barcelona, en la ciudad homónima; Arten Barra Abierta (14º), en San Sebastián; o La Llorería (24º), también en la capital madrileña.

El Top100 se elabora en base a una mecánica unificada que se aplica de forma homogénea en los 11 países europeos donde se realiza el ranking. La selección tiene en cuenta distintos indicadores de comportamiento y valoración de los usuarios de la plataforma, como el volumen y la calidad de las opiniones recibidas, una nota mínima superior a 9, un ticket medio que supera los 20€ y la frecuencia con la que los restaurantes son guardados en Favoritos. La aplicación de estos criterios favorece una lista dinámica y cambiante que, en cada edición, favorece la entrada de nuevas propuestas gastronómicas con distintos perfiles y rangos de precio.

Desde su creación en España en 2018, el Top100 de TheFork ha evolucionado hasta consolidarse como un ranking de referencia en el mercado español. En palabras de Jay Kim, Country Manager de la compañía en Iberia: “En su 8ª edición, nuestro Top100 refleja un panorama gastronómico más diverso y plural que nunca, incorporando un gran abanico de tipologías gastronómicas internacionales, como reflejo de los gustos y opiniones de nuestros usuarios más foodies. De igual forma, esta selección es una muestra del papel clave que juegan los restaurantes como espacios de diversión y socialización, así como de nuestro compromiso por seguir conectando a los usuarios con propuestas gastronómicas de calidad en todo el país. ”

Descubre el listado completo:

1. Baalbec Restaurant Lounge – Alicante, Comunidad Valenciana.

2. Casa Bangla – Barcelona, Cataluña.

3. Zaytun – Barcelona, Cataluña.

4. Omeraki – Madrid, Comunidad de Madrid.

5. Marcelle Madrid – Madrid, Comunidad de Madrid.

6. Speakeasy – Barcelona, Cataluña.

7. El Callejón de Álvarez Gato – Madrid, Comunidad de Madrid.

8. Âme Barcelona – Barcelona, Cataluña.

9. Prodigi – Barcelona, Cataluña.

10. Casa Mia Italia – Alicante, Comunidad Valenciana.

11. Santoku La Barra – Madrid, Comunidad de Madrid.

12. Japo Santa Catalina – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.

13. La Finca de Susi Dí­az – Elche, Alicante, Comunidad Valenciana.

14. Artean Barra Abierta – Donostia, Guipuzcoa, País Vasco.

15. Terra d'Escudella – Barcelona, Cataluña.

16. El Xato – La Nucia, Alicante, Comunidad Valenciana.

17. Baobab Soul Kitchen & Bar – Alicante, Comunidad Valenciana.

18. El Alimentario – Torre del Mar, Málaga, Andalucía.

19. La Taberna de Paula – Madrid, Comunidad de Madrid.

20. La Guagua Blanca – Maspalomas, Las Palmas, Canarias.

21. Harajuku Gastro Sushi – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.

22. La Marmita Alicantina – Alicante, Comunidad Valenciana.

23. RiFF – Valencia, Comunidad Valenciana.

24. La Llorerí­a – Madrid, Comunidad de Madrid.

25. Plats – Cornellà de Llobregat, Barcelona, Cataluña.

26. Brasa Gaucha Grill – Barcelona, Cataluña.

27. Zahara – Madrid, Comunidad de Madrid.

28. Cocina Hermanos Torres – Barcelona, Cataluña.

29. Rangoli – Rivas Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.

30. Daikiya – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.

31. Sushi Flower – Málaga, Andalucía.

32. Lina – Madrid, Comunidad de Madrid.

33. El Bohio – Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha.

34. Piano B – Barcelona, Cataluña.

35. El Quinto Sabor – Villaviciosa de Odón, Madrid, Comunidad de Madrid.

36. Bar Pere – Callosa de Ensarriá, Alicante, Comunidad Valenciana.

37. Red Fenix Hotpot – Rivas Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.

38. Le Vin Rouge Maître-Cavista – Oropesa del Mar, Castellón, Comunidad Valenciana.

39. Moraira Casa Lili – Teulada, Alicante, Comunidad Valenciana.

40. Palm Court – Madrid, Comunidad de Madrid.

41. Hungry Gastro Food Bar – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.

42. Bar Verat – Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Cataluña.

43. Poemas By Hermanos Padrón – Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Canarias.

44. Cráter - Identidad Canaria – Adeje, Tenerife, Canarias.

45. El Olivo Tapas Gourmet & Wine Bar – Alicante, Comunidad Valenciana.

46. Kaizen – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.

47. Mengem – Valencia, Comunidad Valenciana.

48. Viana – Barcelona, Cataluña.

49. La Estrella 1924 – Barcelona, Cataluña.

50. The Alchemix – Barcelona, Cataluña.

51. Almo de Juan Guillamón – Murcia.

52. Pementa Rosa – Carballo, A Coruña, Galicia.

53. Kangnam – Barcelona, Cataluña.

54. Ménade – Caleta de Vélez, Málaga, Andalucía.

55. Ginnan – Barcelona, Cataluña.

56. Celler 1923 – Peralada, Girona, Cataluña.

57. Chicos del Mar – Peguera, Mallorca, Baleares.

58. Oceanika Madrid – Madrid, Comunidad de Madrid.

59. Jávea Casa Lili – El Tosalet, Alicante, Comunidad Valenciana.

60. Alborz – Madrid, Comunidad de Madrid.

61. Fishology – Barcelona, Cataluña.

62. Fiorito – Barcelona, Cataluña.

63. El Caldero – Alicante, Comunidad Valenciana.

64. Llucasaldent Gran – Alaior, Menorca, Baleares.

65. Palodú – Málaga, Andalucía.

66. Lasarte by Martí­n Berasategui – Barcelona, Cataluña.

67. Mafrens – Madrid, Comunidad de Madrid.

68. Es Pati de Montuiri – Montuiri, Mallorca, Baleares.

69. Javier Martín – Cáceres, Extremadura.

70. La Era de los Nogales – Sardas, Huesca, Aragón.

71. Nikkó – Vigo, Pontevedra, Galicia.

72. Meat Market – Valencia, Comunidad Valenciana.

73. Candeal – Marbella, Málaga, Andalucía.

74. Bolboreta – Madrid, Comunidad de Madrid.

75. Material – Malpica, A Coruña, Galicia.

76. El Racó d'en Cesc – Barcelona, Cataluña.

77. El Secreto de Chimiche – Granadilla, Tenerife, Canarias.

78. Erre & Urrechu Barcelona – Barcelona, Cataluña.

79. Arrozante Fuengirola – Fuengirola, Málaga, Andalucía.

80. AH-UN – Barcelona, Cataluña.

81. Suculent – Barcelona, Cataluña.

82. La Vinoteca – Santander, Cantabria, Cantabria.

83. Mosaico – Madrid, Comunidad de Madrid.

84. A Viaxe – Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia.

85. Aula – Barcelona, Cataluña.

86. Cau de l'Ateneu – Manresa, Barcelona, Cataluña.

87. Ikoya Izakaya – Barcelona, Cataluña.

88. Bembi – Barcelona, Cataluña.

89. Megami Ramen Sabadell – Sabadell, Barcelona, Cataluña.

90. La Esquina del Real – Madrid, Comunidad de Madrid.

91. La Sala de Farners – Santa Coloma De Farners, Gerona, Cataluña.

92. Hofmann – Barcelona, Cataluña.

93. Cal Tapa Gastrobar – Mollet Del Vallès, Barcelona, Cataluña.

94. La Salita de Begoña Rodrigo – Valencia, Comunidad Valenciana.

95. Mi Niña Lola – Málaga, Andalucía.

96. El Doncel – Sigüenza, Guadalajara, Castilla-La Mancha.

97. Milongas Barcelona – Barcelona, Cataluña.

98. Le Chinois – Madrid, Comunidad de Madrid.

99. Saran Indian cuisine – Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.

100. Can Boleta – Calella, Barcelona, Cataluña.