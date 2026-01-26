El mejor restaurante de la comunidad está en León y cuenta con una estrella Michelín

Publicado por Europa Press Palencia Creado: Actualizado:

La Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía ha dado a conocer a los ganadores de los XI Premios Castilla y León de Gastronomía, en los que se reconoce la trayectoria del hostelero Gil Martínez Soto, del restaurante El Virrey de Palafox ubicado en El Burgo de Osma (Soria), según han informado a Europa Press fuentes de la organización.

Estos premios que distinguen a profesionales, proyectos y productos de referencia en el panorama culinario de la Comunidad y que se entregarán el próximo 16 de febrero en el Centro Cultural Provincial de Palencia, en un acto con el patrocinio de Impulsa Castilla y León y el apoyo de la Diputación de Palencia.

El Mejor Restaurante de esta edición es el Restaurante Pablo (León), liderado por Juanjo Losada y Yolanda Rojo, reconocido con una estrella Michelin por una cocina que actualiza la despensa leonesa desde una mirada contemporánea y ligada al territorio, en un local situado junto a la muralla romana y la Catedral.

Entre los galardonados figura Gil Martínez Soto (Virrey Palafox, Soria), que recibe la Mención Especial a la Trayectoria Profesional por su papel como impulsor de las Jornadas de la Matanza de El Burgo de Osma, una celebración con más de medio siglo de historia y numerosos reconocimientos nacionales.

El Premio Emprendimiento en Gastronomía con el apoyo de Iberaval recae en Alma Carraovejas, proyecto vitivinícola impulsado por José María y Pedro Ruiz y presente en varias denominaciones de origen, que ha consolidado un modelo basado en la "singularidad del territorio", la innovación y el diálogo entre vino y gastronomía a través del restaurante Ambivium.

Como Mejor Restaurante Tradicional ha sido distinguido el Mesón Asador Carlos (Traspinedo, Valladolid), referente del pincho de lechazo a la brasa de sarmiento desde hace más de cincuenta años, mientras que la Revelación Gastronómica es el Restaurante Diecinueve (Palencia), por una propuesta contemporánea de cocina de producto y fuego liderada por el chef Iván Gil y la jefa de sala María Palmero.

El premio al Mejor Local de Vinos es para Doctrinos Casa de Vinos (Salamanca), con cerca de 300 referencias y más de un centenar de vinos por copas, y el de Mejor Industria Agroalimentaria para El Pinar (Segovia), empresa hortofrutícola especializada en frutos rojos bajo la marca Mumu Stunning Berries, con presencia internacional y una apuesta por la innovación y las prácticas sostenibles.

Como Mejor Producto Agroalimentario se reconoce a Miel Gran Dujo (Palencia), dedicada a mieles de la Montaña Palentina extraídas en frío y premiadas a nivel internacional, mientras que Finca Torremilanos (Burgos) es la Mejor Bodega por su trayectoria en Ribera del Duero, sus 200 hectáreas de viñedo ecológico y su orientación biodinámica, además de elaborar el único cava amparado por la DO Cava en Castilla y León.

El galardón a la Mejor Sala recae en Diego Muñoz, sumiller de La Lobita (Navaleno, Soria), por una de las bodegas más personales y dinámicas del país, con más de 1.200 referencias, mientras que Adrián Asensio (Cuzeo, Zamora) ha sido elegido Mejor Cocinero por la evolución de su proyecto hacia un restaurante gastronómico con cocina personal y reconocimientos como un Sol Repsol 2025.