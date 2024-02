Excusatio non petita, accusatio manifesta

Creado: Actualizado:

S i buscamos el significado de esta expresión, encontramos que:

Significa que todo aquel que se disculpa de una falta, sin que nadie la haya pedido, tales disculpas le están señalando como autor de la falta. En español se traduce por las expresiones ‘quien se excusa, se acusa’, ‘disculpa no pedida, culpa manifiesta’, o ‘explicación no pedida, acusación manifestada’.

Si buscamos, en el diccionario de Real Academia Española, la palabra «pelele», entre otras acepciones que define como «pelele», encontramos:

Persona que se deja manipular por otra. Sinónimo de: «muñeco». «monigote», «títere», «idiota», «simplón», «mequetrefe» y alguna lindeza más.

Desde las elecciones generales del pasado día 23 del mes de julio, el tema de debate diario ha sido y sigue siendo la constitucionalidad, o no, de la Ley de Amnistía.

Las elecciones, las ganó el PP de Feijóo y las perdió el partido «socialdemócrata», al que Sánchez, «mentiroso» y «tramposo», ha secuestrado y convertido en un partido marxista y antisistema.

El «mentiroso», no sólo no admitió que había perdido las elecciones, sino que desde los balcones de la sede del partido, al más puro estilo «Leninista», proclamó : «hemos ganado las elecciones», prueba evidente de que como demócrata, se le puede comparar al presidente de Corea del norte, al menos éste no presume de demócrata.

Por otra parte el presidente del partido ganador, que se sepa, no impugnó los resultados, a pesar de que a más de 200.000 pardillos, votantes, casi todos, ¡del PP!, la Dirección de Correos no les envió las papeletas y no pudieron votar presencialmente, por haber solicitado, hacerlo por correo; tampoco se preocupó de crear una plataforma, que recogiera las firmas de los votantes que quisieran reclamar su derecho a votar, encargada de canalizar las correspondientes denuncias y reclamaciones, ante los tribunales de Justicia a los que corresponde resolver; después de más de seis meses el debate continua.

Entretanto la justicia, lenta, pero eficaz, por medio del juez encargado de la investigación de los informes de la Policía y de la Guardia Civil, sobre los hechos violentos de las organizaciones secesionistas, ha redactado varios autos, de los que se deduce que fueron actos terroristas y que el fugado en el maletero de un coche, puede haber sido el responsable máximo de los terroristas.

Tanto el presidente del PSOE, como los «peleles», «títeres» y «muñecas», que maneja, hasta el mismo día 23 de julio de 2023, se desgañitaron diciendo que la amnistía no cabe en nuestra Constitución, pero como el fugado administra siete diputados y éstos son necesarios para que el bolchevique, pueda disfrutar de la «Dacha», conocida como Palacio de la Moncloa, resulta que el fugado, tiene cogido, al bolchevique, por donde más duele, por lo que es preciso una Ley de Amnistía, exclusivamente redactada al dictado del fugado y como la palabra del mentiroso vale menos que un duro de madera, el mentiroso reconoce que es un pelele.

Hasta que no se conocieron los autos, redactados por el juez García Castellón, la redactada Ley de Amnistía, siempre según todos los «títeres», («títeros», «títeras») y «peleles», cumplía con todas las garantías de constitucionalidad, pero hete aquí, que como los actos de terrorismo no pueden entrar en una ley de amnistía; aparece uno de los títeres, para que nos enteremos que no se puede comparar el terrorismo de Tsunami y los CDR, con el terrorismo de ETA, afirmación a la que se apunta su primo de Zumosol; comparación que no creo que aplauda Otegui, pero que no se preocupe que todavía, el pelele puede comparar a ETA, con Hamás.

No hace falta ser un Antonio de Nebrija para saber diferenciar un terrorismo de otro, pero la calificación le corresponde al juez que los juzgue y encontrará, si los hubiere, atenuantes o agravantes

Es evidente que si unos ministros del gobierno, reconocen que el fugado y sus acólitos, son terroristas y además el fugado en lugar de quedar calladito y esperar, para no facilitar la investigación del juez, pide incluir el terrorismo en la Ley de Amnistía, él mismo se está acusando; es evidente que: Excusatio non petita, accusatio manifesta

Por si fuera poco, otro juez, ha encontrado que hubo contactos del fugado con los servicios secretos de Putin, contactos de los que hay amplia información y que además han confirmado algunos medios americanos, lo que agrava aún más la situación del fugado.

En una reciente votación, los diputados del fugado tumbaron la Ley de Amnistía, defendida por los bolcheviques y sus socios «antisistema democrático».

¿Qué hará ahora el tramposo?. ¿Quién será el manipulador y quien será el pelele?