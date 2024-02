Si el 155 fuera un botón rojo

Creado: Actualizado:

L a transición justa es un concepto. Lo idearon los sindicatos para asegurarse de que las medidas aplicadas por las políticas climáticas no dejaran a los trabajadores atrás. Un concepto. Como el corredor Atlántico. En la transición justa, el Gobierno español ha sido muy proactivo, y está dispuesto a intervenir para establecer estándares de cómo gestionar la transición de sus trabajadores y hacerlo en colaboración con los sindicatos. Esto, en el valle de Fenar sólo se puede decir si eres político, padeces de huevos cuadrados o eres Alinson Goodwin, del Mining and Energy Union, de Australia, que es antípodas, también de León. Alison forma parte de una selección de expertos que le dan jabón al Ministerio de la cosa ambiental de España por su eficacia en la operación de dejar León como un solar. Si Alison revuelve y estomaga, llega Anabella Rosemberg, senior adviser del muy honorable Just Transition CAN International, de France, capaz de dejar al ricino a la altura del primperán al incluir en la loa términos como justicia e inclusión social, gracias al plan de salida del carbón envuelto en la tutela de los fondos europeos, que es la empanada que hace comestible este desastre. No sé por qué, pero al escuchar las alabanzas de Anabella recordé los siete coches de línea de Fernández, siete, que cada domingo salían repletos de sangre joven de los valles del Esla. Si quedan reservas en el lacrimal, faltaba la bomba de aspiración para agotar el pozo de la desdicha. Igor Kareld Díaz, del Industriall Global U, de Colombia, regala un viaje imaginario por un congreso de la confederación bolivariana o del cártel de Puebla, con pistas de sesgo ideológico de cómo educar a la gente para que asuma otra forma de suavizar las balas y llevar a buen término la revolución. A estas alturas de la juerga terminal del campeonato de arrasar la provincia, sin gente para acompañar la pena en el velatorio, ya hay más asesores en el ministerio retador que fijos discontinuos en la mitad norte de León. ¿Nadie del PSOE le ha cursado aviso a la ministra del lobo por la provocación? Se conoce. El único éxito de las autonomías es que el socialismo pasó de gestionar el 35% del PIB al 7%. Del 40 al 8% en terminos poblacionales. Vamos, vamos, que ya queda menos.